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Yürüyüş yaparken bozayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, İnkaya köyünde yaşayan Erdal Durak (41), köyün çevresinde yürüyüş yaptığı sırada çalılıklardan çıkan ayının saldırısına uğradı.
 
Olayı gören köy sakinlerinin müdahalesiyle kurtulmayı başaran Durak, 112 Acil Servis ekibince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Durak, müdahalenin ardından Kars Devlet Hastanesine sevk edildi.
 
Köy sakinlerinden Erdem Durak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ağabeyine saldıran bozayıların özellikle bu mevsimde köyün yakınlarına kadar geldiklerini söyledi.
 
Ayıların çok tehlikeli olmaya başladıklarını belirten Durak, "Tarlaya, çayıra gidemiyoruz. Buna bir önlem alınması lazım. Bizim köyümüz ormanlık alana 8 kilometre uzaklıkta ama ayılar köyün içine kadar girmeye başladı. Biz, çocuklarımız korkumuzdan bir yere çıkamıyoruz. Buna bir çözüm getirmeleri gerekiyor." diye konuştu.

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