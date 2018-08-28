Yüzde 80’i emniyet kemeri takmamıştı 

Kurban Bayramı’nda ülke genelinde karayolunu kullanan araç sayısı yüzde 53 artmasına rağmen polis ve jandarmanın aldığı yoğun trafik tedbirleri sayesinde bayram tatili süresince trafik kazalarına bağlı can kaybı sayısı, son 10 yılın (2008-2018) ortalaması ile aynı düzeyde kaldı. Ancak alınan tüm tedbirlere rağmen 106 ölümlü kazada 137 can kaybı yaşandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre ölümlü kazaların yüzde 52’si sürücülerin “hız kurallarına uymaması” nedeniyle oldu. Kazalarda hayatını kaybeden 31 sürücüden 25’inin (yüzde 80) emniyet kemerinin takılı olmadığı tespit edildi. Kaza oluş türleri incelendiğinde ise 47 kaza tek taraflı yoldan çıkma, devrilme, savrulma, engelli cisme çarpma, 30 kaza yandan çarpma, arkadan çarpma ve karşılıklı çarpışma, 21 kaza yayaya çarpma, 8 kaza ise araçtan düşme, duran araca çarpma, yan yana çarpışma şeklinde meydana geldi. Bayram tatili süresince D1 ve D2 yetki belgeli hiçbir otobüs ölümlü kazaya karışmadı.

OTOBÜS KAZASI YOK

Ardahan’da ölümlü ve yaralanmalı kaza olmazken, en çok ölümlü kaza Konya, Antalya ve İzmir illerinde meydana geldi. Ölümlü kazaların yüzde 31’i yerleşim yeri içinde, yüzde 69’u yerleşim yeri dışında meydana geldi. Ölümlü kazaların yüzde 48’i gündüz, yüzde 48’i gece, yüzde 4’ü ise alacakaranlıkta oldu. Alınan tedbirlerle 17 ildeki 20 kaza kara noktasında sadece 1 ölümlü kaza (Yalova) meydana geldi. İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde trafik güvenliğinin sağlanması ve kazaya bağlı can kayıplarının azaltılması amacıyla hız, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı başta olmak üzere trafik kazalarına etki eden nedenlerlemücadele ilave tedbirlerle kararlılıkla sürdürülecek. Ayrıca, vatandaşlar tarafından olumlu karşılanan “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyası önümüzdeki süreçte de devam edecek.