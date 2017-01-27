Türkiye'nin ilk yüz nakli Uğur Acar yüzünü beyaz perdeye çevirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de gerçekleşen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni görünümüne kavuştu.

Yüz nakli olmadan önce sokağa çıkmaya çekinen, insanların arkasından konuşmasına üzülen Acar, artık mutlu bir hayat yaşıyor. Nakilden sonra beş yıl içerisinde yüz fonksiyonlarını kullanmaya başlayan Acar, hayalini gerçekleştirmek için günlük sporunu yaparak, jest ve mimik de çalışıyor.

Bir sinema veya reklam filminde oynamanın hayalini kuran Acar, yüz nakli sayesinde kavuştuğu sakalları için de tıraş bıçağı reklamında oynayabileceğini düşünüyor.

NAKİLDE HAYATIM FİLM SAHNESİ GİBİ ÖNÜMDEN GEÇTİ

Acar, nakil olmadan önce sokağa çıktığı zaman çocukların korkmasının, insanların kendisine bakarak aralarında konuşmasının çok üzücü olduğunu ve zor bir hayat geçirdiğini dile getirdi.

Nakilden sonra hayatının değiştiğini belirten Acar, "Nakilden sonra hayatım film sahnesi gibi değişti, nakil öncesi ve sonrası diye iki farklı hayat. Özellikle yüz naklinin anlatıldığı, yüz nakli için sırada bekleyen hastalara umut olabilecek bir filmde oynamak isterim. Naklin öncesi ve sonrası diye filme konu olabilecek bir hayatım var." diye konuştu.

Bir filmde oynamayı çok istediğini dile getiren Acar, Kurtlar Vadisi dizisinin bütün bölümlerini izlediğini, dizide geçen yüz operasyonu sahnesinin kendisini çok etkilediğini söyledi.

REKLAMDA DA OYNAYABİLİRİM

Yıllarca hayalini kurduğu sakallarına, nakilden sonra kavuşan Acar, Türkiye'nin bir ilki olarak reklamda da sinema filminde de bir karakteri canlandırabileceğini, bunun için hazır olduğunu ifade etti.

Yüz naklini anlatan bir filmde oynayarak, nakil bekleyen hastalara umut olabileceğine dikkati çeken Acar, "Eğer kalkmasaydı Kurtlar Vadisi'ni istememin nedeni, başrol oyuncusunun yüzü değiştirilmişti. Ben de Türkiye'nin yüz naklinde ilkiyim." diye konuştu.