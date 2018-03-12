Zeynep Coşkun kimdir kaç yaşında Zeynep Coşkun nereli babası kim

Zeynep Coşkun kimdir, kaç yaşında Düşen uçakta vefat eden Zeynep Coşkun ne iş yapıyordu? sorusuna yanıt arayanlar için detaylar haberimizde. İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti. Türkiye'yi yasa boğan kazada Zeynep Coşkun da hayatını kaybetti. Hüseyin Başaran’ın kızı Mina’nın bekarlığa veda partisi düzenlediği ve 7 arkadaşıyla birlikte hafta sonunu Dubai’de geçirdiği belirtildi. Mina Başaran'ın arkadaşlarından biri olan Zeynep Coşkun vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Mina Başaran’ın kazadan saatler önce arkadaşlarıyla çekilen fotoğraflarını sosyal medya platformlarına yüklediği görüldü. Mina Başaran, geçen yıl nişanlandığı Murat Gezer (yanda) ile 14 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda evlenecekti. Genç çiftin düğün davetiyeleri bile hazırdı. Biz de vatandaşlarımız bu konuda merak ettiklerini derledik. İşte Zeynep Coşkun ile ilgili detaylar...





ZEYNEP COŞKUN KİMDİR?



Bursa’da Toyota Akkoyunlu Şirketinin sahibi iş adamı Orhan Coşkun’un kızı olan Zeynep Coşkun da Mina Başaran’ın en yakın arkadaşları arasındaydı.



Bursa'da bulunan Toyota Akkoyunlu'nun sahibi olan Orhan Coşkun'un kızı mimar Zeynep Coşkun (28) da düşen jette hayatını kaybetti. Zeynep Coşkun’un yeni nişanlandığı, bu yaz düğünü olduğu belirtildi. Acılı babanın evde taziyeleri kabul ettiği öğrenildi. Coşkun'un 30 yıla yakın bir süreden beri Toyota bayiliği yaptığı anlaşıldı.



Bursalı iş insanının kızı da düşen jette yaşamını yitirdi...









NE OLMUŞTU?



Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye gelen özel jet, İran'da düştü. Uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş, ikinci pilotunun Melike Kuvvet, yolcuların iş insanı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kız arkadaşı olduğu öğrenildi.



Uçakta Mina Başaran ve arkadaşları Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay’ın bulunduğu belirtildi.



Mina Başaran’ın kız arkadaşlarıyla Dubai’ye bekarlığa veda partisine gittiği ve dönüşte korkunç kazanın yaşandığı ifade edildi.



MİNA BAŞARAN KİMDİR?



Ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanan Mina Başaran, 28 yaşında. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyor. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.



MİNA BAŞARAN'IN BABASI KİMDİR?



Trabzon doğumlu olan Hüseyin Başaran, farklı sektörlerde faaliyet gösteren Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bir dönem Trabzonspor Asbaşkanlığı yapan Hüseyin Başaran evli ve 2 çocuk sahibidir.



Emlaksayfasi.com.tr yer alan bilgilere göre, farklı sektörlerde başarılı projeleri hayata geçirerek büyüyen ve 25 yıldan bu yana birçok yatırıma imza atan Başaran Yatırım Holding, şuan üçüncü kuşak temsilcisi olan Hüseyin Başaran tarafından yönetilmektedir. İlk olarak fındık ticareti ile faaliyetine başlayan Başaran Entegre, kısa sürede Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesisine sahip olmuştur.



Günümüzde Gıda’nın yanı sıra Yatçılık, Finans, İnşaat, Turizm, Havacılık, Çimento ve Enerji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlarına devam eden Başaran Holding, Hüseyin Başaran’ın Başkanlığında; Ramada Resort Bodrum ve Ramada Plaza Trabzon ile turizm yatırımları gerçekleştirmiştir.



ÖZEL JET DÜŞTÜ



Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan ve İstanbul'a giden uçak İran’ın güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletine bağlı Kiyar ilçesinde düştü ve jetteki 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybetti,



Başaran Holding'e ait Bombardier Challanger 604 tipi 17 yıllık jette iki pilot bir kabin görevlisi ve 8 yolcu vardı. Jette bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Liana Hananel, Jasmin Baruh, Sinem Akay'ın bulunduğu öğrenildi.





KİMLİKLERİN BELİRLENMESİ İÇİN DNA TESTİ GEREKLİ



İran Acil Yardım Kurumu, İran'da düşen Türk uçağında ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğunu açıkladı.



İran Acil Yardım Kurumundan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yerel güçler olay yerine vardı ve jetin enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi.



ZEYNEP COŞKUN BU YAZ EVLENECEKRTİ



Zeynep Coşkun, Ayşe And ve Sinem Akay’ın bu yaz birer ay arayla evlenecekleri öğrenildi. Arkadaşların sırayla birbirlerinin bekarlığa veda partilerine katılmayı planladıkları gelen bilgiler arasında.



Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York'ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic's Award' alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.



Sinem Akay: Mavi Jeans'in eski sahibi Çetin Akay'ın kızı Sinem Akay (27) ‘Casa di Denim' adlı jean tasarım şirketinin kurucusuydu.



Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.



Liana Hananel: Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.



Ayşe And: Klinik psikolog olan Ayşe And'ın (30) nişanlıydı.



Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı.



ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanına gitmek üzere havalanan Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan'ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir" denildi.



KARA KUTU BULUNDU



İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Çaharmahal ve Bahtiyari eyaleti Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Rıza Zahiri, gece saat 03.00 sıralarında arama kurtarma timinin olay yerine ulaştıklarını, dağcılardan oluşan timin, 8 cesedi teşhis ettiklerini söyledi. Zahiri, 2 cesedin yanık ve parçalanma nedeniyle teşhis edilemediğini 1 cesedin ise arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öte yandan Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti Vali Yardımcısı Cafer Meydani, düşen uçağın kara kutusunun bulunduğunu bildirdi. Meydani, kara kutunun Kiyar ilçesindeki Helen Dağı'nda bulunduğunu kaydetti.



Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, "İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir. Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir" ifadelerine yer verildi.



Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın pilotlarından biri olan Melike Kuvvet, mecburi hizmetinin ardından özel sektöre geçmişti. Bir süredir de Başaran Holding'in uçağında görev yapıyordu.



İkinci Pilot ise Beril Gebeş'ti. Yıllar önce ithalat-ihracat işiyle uğraşırken gönlünü gökyüzüne kaptırmış ve uçuş okulunu bitirip pilot lisansını almıştı. Gebeş, jette ikinci pilot olarak görev yapıyordu.



Başaran Holding'e ait, MNG Jet tarafından operasyonu yapılan TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinin düştüğü İran makamları tarafından açıklandı. Bu kaza, Türk sivil havacılığındaki ilk ölümlü iş jeti kazası oldu.



İş adamı Hüseyin Başaran'a ait iki iş jeti bulunuyor. Bu özel jetlerden biri daha uzun menzilli Global Express (tescili TC-FRK), diğeri de İran'da düşen Challenger 604'di. Çift motorlu Challenger 604, Kanadalı Bombardier şirketi tasarımı. Orta menzilli uçağın yolcu kapasitesi 12. Başaran Holdin'e ait jet 2001 modeldi. İmalat numarası ise 5494'tü.



İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding'e ait özel uçağa ait enkazın olduğu bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiği bildirildi. AA muhabirine konuşan İran Kızılay Kurumu Arama Kurtarma Birimi Başkan Yardımcısı Şahin Fethi, uçağın düştüğü bölgeye 10 arama kurtarma timinin sevk edildiğini söyledi.



Dağlık bölgede düşen jette patlama olduğuna işaret eden Fethi, olumsuz hava şartlarının arama kurtarma çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini de ifade etti.



Öte yandan, Tesnim Haber Ajansına konuşan Kiyar Kaymakamı Kademali Merdani, bölgedeki kar ve sağanak yağışın çalışmaları olumsuz yönde etkilediğini belirterek, uçağın düştüğü bölgeye gitmek üzere 50 kişilik dağcı ekibinin hazırlandığını aktardı.