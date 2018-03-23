Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Zeytinburnu sahilde elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu

Zeytinburnu sahilinde, elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı şekilde yabancı uyruklu bir kişiye ait ceset bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zeytinburnu sahilinde, elleri arkadan bağlı ve ağaca asılı şekilde yabancı uyruklu bir kişiye ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme sahilinde park alanında elleri arkadan bağlanmış, boynundan ağaca iple asılı bir erkek gören Afganistan uyruklu kişi, durumu çevredeki özel güvenlik görevlilerine bildirdi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Daha sonra polisler, Afganistan uyruklu bir kişiye ait olduğu öğrenilen cesedi ağaçtan indirdi.

Savcı ile polis ekiplerinin olay yerinde ve cesette yaptıkları incelemede herhangi bir kimlik kartına veya belgeye rastlanmadı.

İncelemelerin ardından cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen yabancı uyruklu kişinin öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili duası

Nihat Hatipoğlu Regaip Kandili duası

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Esnaf tabelaları kırdı geçirdi

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

Bu yasa milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA