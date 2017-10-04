Flakka uyuşturucu hapı nedir? Zombi hapı uyuşturucu nedir?

Zombi hapı uyuşturucu maddesi nedir, flakka uyuşturucu hapı nedir sorularının cevabı son günlerde sıkça aranmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Brezilya’da yaşanan olaylar tüm dünyayı derinden etkiledi. Sosyal medyada flakka uyuşturucu maddesini aldıktan sonra zombiye benzer özellikte davranışlar sergileyen insanların görüntüleri yayılmaya başladı. Flakka hapını alanların zombiye benzer hareketler sergiledikleri görüldü. ABD uyuşturucu Madde Araştırma Enstitüsü, Flakka'yı 'beyaz ya da pembe kristal tüpte satılan ve çok kötü kokan bir uyuşturucu madde' olarak tanımlıyor. Zombi hapı ilk olarak 2011 yılında Amerika’da görüldü. Hapı kullanan bir kişi bir evsizin yüzünü yerken yakalandı, diğer bir kişi ise oda arkadaşının beynini yedi. Bu uyarıcı, uzun süre Amerika'da yasal olarak satıldı. İçindeki maddelerin kullanım oranı, yasal sınırların altındaydı. Bu uyuşturucu maddeyi kullanan kişiler ilk olarak kalp atışında hızlanma, duygularda ani değişim yaşıyor ve ardından halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Genellikle Çin'de üretilen ve Flakka ya da alpha-pyrrolidinopentiophenone (alpha-DDP) olarak adlandırılan bu uyuşturucu maddeyi kullananlarda kalıcı psikolojik sorunlar oluşuyor; hatta kalp krizine bile geçirebiliyorlar.

Zombi flakka hapı nedir sorusunun cevabı ve yaşanan gelişmeler haberimiz içerisinde sizlerle.

ZOMBİ UYUŞTURUCU HAPI NEDİR?

Son bir kaç yıldır yaygınlaşan bir tür uyuşturucu, insanları zombiye çeviriyor ve bu etkiye Flakka Efekti deniyor. Rusya menşeili olan ve ilk kez Amerika'da ortaya çıkan ve "Zombi Hapı" denilen uyuşturucu son zamanlarda hızla yaygınlaştı.

Flakka adı verilen ve Zombi Hapı olarak bilinen sentetik uyuşturucunun etkisiyle garip davranışlar sergileyen insanların görüntüleri şu günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri.

Flakka adı verilen hap, banyo tuzunda da bulunan amfetamin benzeri bir kimyasal sentetik uyuşturucu madde.

Sentetik uyuşturucu piyasada bulunan çok daha kötü etkilere sahip diğer uyuşturucu maddelerine alternatif olarak üretilse de etkileri bir hayli farklı.

ZOMBİ HAPI ETKİLERİ NELERDİR?

Bu uyuşturucu maddeyi kullanan kişiler ilk olarak kalp atışında hızlanma, duygularda ani değişim yaşıyor ve ardından halüsinasyonlar görmeye başlıyor.

Zombi Hapı'nı kullananlarda kalıcı psikolojik sorunlar oluşuyor; hatta kalp krizine bile geçirebiliyorlar.

Son olarak Brezilya'da hapı kullananların bir zombi gibi davrandığı ve yamyam özellikleri gösterdiği belirlendi. Bilimsel adı alpha-pyrrolidinopentiophenone olan ve bonzai gibi ucuz ve öldürücü olan bir sentetik uyuşturucu. Çoğunlukla öldürüyor, ölmeyenlerde ise kalıcı olarak cümlenin ve düşüncenin sonunu getirememe yani beyin hasarı gözleniyor.

Aşırı uyarıcı olan bu madde insanları çıldırtacak derecede paranoyaya yol açar. Kullananların hiç tanımadıkları insanların yüzlerini parçalayıp yedikleri vakalar mevcuttur.

Uyuşturucu, beyindeki insan olma özelliğini, "ben" durumunu yok edip, hayvani iç güdüleri ortaya çıkarıyor. İlaç, kişinin ruh halini düzenleyen hormonları baskı altına alıyor ve kalıcı hasarlara, kalp yetmezliğine hatta tek kullanımda bile ölüme sebep olabiliyor. Bazı vakalarda kişilerin zihinsel faaliyetlerini kalıcı olarak kaybettiği görülmüş.

NELER OLMUŞ?

Brezilya'da görülen hapı kullananlar tıpkı bir zombi gibi davranıyor ve 'yamyam' özellikleri gösteriyor. Amerika'da hapın etkisindeki bir kişi bir evsizin yüzünü, bir başkası da oda arkadaşının beynini yedi. Amerika Miami'de 2012'de Rudy Eugene adlı bir adam bir evsizin yüzünü yemeye başladı. Polis geldiğinde, Rudy Eugene, kurbanının yüzünün yüzde 80'ini yemişti. Polisin uyarılarına rağmen yamyamlığı devam eden katil, vurularak öldürüldü. Otopsi sonucu Rudy Eugene'nin Amerika sokaklarında "Ivory Wave", "Vanilla Sky", "Bliss" ve "Purple Rain" adıyla satılan sentetik uyuşturucunun (uyarıcı) etkisi altında olduğu saptandı. Rude Eugene olayından sonra Louisiana Toksik Maddeler Merkezi Müdürü Mark Ryan, New York Times'a 'zombi hapının' nasıl üretildiğini anlattı ve yetkilileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zombi hapı dozajı arttırılınca insanları birer zombiye dönüştüren formüle ulaşıldı.