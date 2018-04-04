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Zonguldak'ta ambulans helikopter Afgan bebek için havalandı

Zonguldak'ta solunum sıkıntısı çeken Afganistan uyruklu bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

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Zonguldak'ta solunum sıkıntısı çeken Afganistan uyruklu bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.
 
Alınan bilgiye göre, Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde 6 saat önce dünyaya gelen Afganistan uyruklu Sakine ve Abdurrahman Tajik'in erkek bebeğinin, solunum sıkıntısı çektiği tespit edildi.
 
İleri tetkik ve yoğun bakım gerektiği belirlenerek Ankara'ya sevkine karar verilen bebek için Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi.
 
Kentte helikopter pisti olmaması nedeniyle helikopterin Kozlu Şehir Stadyumu'na inmesi kararlaştırıldı. Sağlık ekiplerince stada getirilen bebek, kuvözde helikoptere kadar taşındı.
 
İlk müdahalesi helikopterde yapılan bebek, Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

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