Zonguldak'ta kontrolden çıkan midibüs şarampole devrildi
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza, saat 03.00 sıralarında Çaycuma Karapınar mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Topallar Köyü'ne giden Çetin E. (31) yönetimindeki 74 DL 430 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Yan yatan midibüste bulunan 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.