Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Zonguldak’ta köylülerin bulduğu hayvan iskeleti gizemini koruyor

Yaklaşık bir metre boyunda ve ayakları olan hayvan iskeleti, köy halkı tarafından 'dinozor' olarak tanımlanıyor. Çevre köylerden vatandaşlar da henüz tanımlanamayan hayvan iskeletini merak ederek Geriş köyüne akın ediyor.

  • İHA
  • 4
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bahçede kedilerinin bir şeyle uğraştığını fark eden ailenin bulduğu hayvan iskeleti gizemini koruyor. Çevre köydeki vatandaşlar ise iskeleti incelemek için köye akın etti.
 
Çaycuma ilçesi Geriş köyünde bahçede kedilerin bir şeyle uğraştığını fark eden aile, görükleri karşısında büyük şok yaşadı. Yaklaşık bir metre boyunda ve ayakları olan hayvan iskeleti, köy halkı tarafından 'dinozor' olarak tanımlanıyor. Çevre köylerden vatandaşlar da henüz tanımlanamayan hayvan iskeletini merak ederek Geriş köyüne akın ediyor. Vatandaşlar köy kahvesinde masanın üzerine konulan iskeleti inceleyip sosyal medyada paylaştı.
 
Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraftaki hayvan iskeleti merak konusu oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Prompter bozuldu' yalanının aslı ortaya çıktı!

'Prompter bozuldu' yalanının aslı ortaya çıktı!

Diriliş Ertuğrul'un da içinde olduğu tam 9 dizi sezon finali kararı aldı!

Diriliş Ertuğrul'un da içinde olduğu tam 9 dizi sezon finali kararı aldı!

Düğünlerde kameralara takılan en garip anlar

Düğünlerde kameralara takılan en garip anlar

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA