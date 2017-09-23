Zonguldak'ta maden işçileri, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yerin metrelerce altında çalışan maden işçileri, akşam saatlerinde iş çıkışı kömür karası kıyafetlerini değiştirmeden beldedeki evlerine gitmek için minibüse bindi.

BOŞ YER OLMASINA RAĞMEN OTURMADILAR

Özel halk otobüsüne binen 6 maden işçisi, minibüste boş yer olmasına rağmen yaklaşık 5 kilometrelik yolda ayakta seyahat etmeyi tercih etti. Boş koltukların olmasına rağmen işçilerin ayakta gitmesine şaşıran diğer yolcular ise gerçeği bir süre sonra anladı

GÜNÜN KARESİ OLDU

İşçiler, "Kirlenmesin" düşüncesiyle koltuklara oturmadı. O anlar ise aynı minibüsün arka tarafında seyahat eden bir yolcu tarafından fotoğraflandı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ise günün karesi oldu.

SOMA'YI HATIRLATTI

İşçilerin bu davranışı ise Soma’daki maden kazasından sağ kurtulan madencinin sedyeye yatırılırken, "Çizmelerimi çıkarayım mı? Sedye kirlenmesin" sözlerini akıllara getirdi. Sağ kurtulan işçinin sözleri ise günlerce kamuoyunda geniş yer bulmuştu.