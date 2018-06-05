Zonguldak’ya bir adam yaşlı annesine kefen giyip ölü şakası yaptı
Annesine şaka yapmak isteyen Ali Acar, arkadaşlarının yardımıyla kefene sarılarak evinin önüne yattı. Oğlunun o halini gören annesi ise feryat edip gözyaşı döktü. Yapılan şaka ise görenlere 'Pes artık' dedirtti.
- İHA
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir vatandaş kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı. Şakayı gerçek sanan yaşlı kadın ise oğlunun kefene bürünmüş halini görünce feryat edip gözyaşı döktü.
Ereğli ilçesi Osmanlar köyünde yaşayan Ali Acar, annesine ölü şakası yapmak istedi. Arkadaşlarının da yardımıyla kefene sarılan Acar, evinin önüne yattı.
Kefen giyip çenesini bağlayarak annesine ölü taklidi yapan Acar’ın o halini gören annesi ise feryat edip gözyaşı döktü.
Yapılan şakadan habersiz olan yaşlı kadın, oğlunun öldüğünü sanarak başında ağıtlar yaktı. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde yaşlı kadın “Yavrum Kur’anımız olsun. Evimizde Kur’an okunsun” diye gözyaşı döktü.
Çevredekiler ise o anları izlerken kahkahalara boğuldu. Bir kadın ise yaşlı kadının haline dayanamayarak, "Bu kadar yeter" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.