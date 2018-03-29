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Zorla araç camı silinmek istenmesine hapis

Adana'da kırmızı ışıkta duran aracın zorla camını silmeye çalışıp para isteyen sanık, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırıldı.

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Adana'da kırmızı ışıkta duran aracın zorla camını silip para istedikleri ve polis memuru olan araç sürücüsünü darbettikleri iddiasıyla yargılanan iki sanıktan birine, "nitelikli yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.
 
7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz sanık S.S. mahkeme salonundan, tutuklu sanık S.U. ise bulunduğu Hatay Çocuk Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
 
Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya müşteki polis memuru M.Ö. katılmadı.
 
Mahkemede savunmaların tamamlanmasıyla duruşma savcısı esas hakkındaki değerlendirmesini sundu.
 
Savcı, darp nedeniyle müşteki polis memurunun şikayetçi olmadığına işaret ederek, bu nedenle S.U'nun yağmaya teşebbüs suçundan cezalandırılmasını, S.Z. hakkındaki davanın ise düşürülmesini talep etti.
 
Mahkeme heyeti, sanık S.U'yu "nitelikli yağma" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Suçun teşebbüs aşamasında kalması, sanığın yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirilerek tahliyesi kararlaştırıldı. S.Z. hakkındaki dava ise polis memurunun şikayetçi olmaması nedeniyle düşürüldü.
 
Olay
 
Yenibaraj Mahalesi Bülent Angın Bulvarı'nda 6 Eylül 2017'de kırmızı ışıkta duran içinde eşi ve çocukları bulunan polis memuru M.Ö'nün aracının camını S.U. silmek istemişti. M.Ö'nün, istememesi üzerine S.U. cam silmekte kullanılan çekçek ile polis memurunun kafasına vurarak para istemişti. S.U. ve arkadaşı S.Z, para vermek istemeyen polisi darbedip aracına zarar vermişti.

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