Ali Sami ALKIŞasalkis@stargazete.com
Acayip kötü şutlar attık!
02 Kasım 2017 Perşembe
Şenol Güneş, sahanın tamamını kontrol altına almak isteyen futbolcularının; bu yüzden aralarını açtığını görünce, kenardan “Biraz toplanın” diye uyardı. Monaco da, zaten bu ara boşluklardan kaçtı.
***
Bu kadar eleştiriyoruz diye yanlış anlaşılmasın, Beşiktaş kötü değildi. Hele ligdeki performansını göz önüne aldığımızda, iyi bile sayılırdı. Fark şurada ki, hata yapılmaması gereken anlarda; ondan kendini sıyıramadı. Monaco kalesi dibinde acemice kötü vuruşlar yapıldı. Halbuki daha olgun olması gerekirdi.
İkinci yarıya, umutları yeşerten müjdeli bir havada pek başlamasa da; penaltıyla gol buldu. Maçı kaybetme korkusunun yarattığı dirençsiz ortamdan biraz sıyrıldık ama bu sefer telaşa yenik düştük. Çok uygun pozisyonlarda, çok kötü vuruşlar yaptık. Monaco’daki ilk maçın ustalık kokan hakimiyetimizi tekrarlamaktan uzaktık. Bunun nedeni de; maç öncesinden oyuna yansıyan endişelerimiz bizi epey tutuk yapmıştı.
***
Netice itibariyle; kazanamasak da Monaco’ya üç puan şansı vermedik. Bir anlamda amacımıza ulaştık. Ama Quaresma şut çekeceği yerde bomboş pozisyondaki Babel’i görse galip bile bitirebilirdik.
Yazarın Diğer Yazıları
-
31Ekim2017Felaketin markası: Made in Kocaman
-
30Ekim2017Sezonun en iyi Trabzonspor’u
-
29Ekim2017Canın istediğinde koşarsan, olmaz!
-
27Ekim2017Beyaz atlı prens, trafiğe mi takıldı?
-
25Ekim2017Tempolu G.Saray, sıradanlaşıyor mu?
-
24Ekim2017Son anlarda çıldıran maç!
-
23Ekim2017Derbi denilen şayet buysa!
-
22Ekim2017Malatya şerefiyle...Trabzon utancıyla..
-
20Ekim2017Avrupa Ligi’nde hayaller kırıldı!