Fadime ÖZKANfozkan@stargazete.com
AK Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. Bostancı: Sistemi halk onayladı, CHP artık kabul etmeli
30 Temmuz 2018 Pazartesi
BOSTANCI: 2023’e kadar olağan akışta bu sistem var ve yürüyecek. Gözlerini kapatıp durmadan ‘biz karşıyız’ mı diyecekler yoksa pozitif rol mü oynayacaklar. Gerçekçi olmalı ve sistemi halkın onayladığını artık kabul etmeliler.
PARTİLER ARASI İLİŞKİLER GÜÇLENECEKTİR
AK Parti TBMM Grup Başkanı yeni dönemde Prof. Dr. Naci Bostancı. 24 Haziran öncesinde Meclis Grup Başkanları Başbakan ve Parti Genel Başkanı idi. Bostancı bu görev için AK Parti’de seçilen ilk kişi ve yasama ayağının yeni döneme göre şekillenmesinde de sorumluluk sahibi. Bunu sorduğum Bostancı Meclis’e inancını vurguladı. “Uzun vadede Meclisin denge denetim mekanizması vasfı da, partiler arası ilişkiler de güçlenecektir. Bir anda olmaz, alışkanlıklar, refleksler var ama uzun vadede dönüşecektir. Zaten sistem geleceğe bir ideal tasavvur koyuyor. Ogburn’un kültürel gecikme kuramındaki gibi önce maddi kültür unsurları değişir, sonra manevi kültür. Biz muhalefetten o çerçevede daha makul, rasyonel, tutarlı bir değişim bekliyoruz.”
-Meclisteki her parti ve milletvekili yeni sisteme ve yeni çalışma biçimine hazır mı sizce? Cumhur İttifakı dışındakiler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıydı sonuçta?
Diğer partilerin bir karar vermesi lazım, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Halkların Demokratik Partisi’nin bir karar vermesi lazım. Buna İyi Parti de kısmen dahildi ama politik ve ideolojik olarak biraz daha farklı yerde durduğunu görüyorum. Zaten seçimden sonra Millet İttifakının da dışına çıktılar. Sanıyorum tam yerine oturmadı, seçim döneminde de bunu gözlemlediler. Topluma bakış tarzınız ittifak ettiğiniz insanlarla çok örtüşmezse maliyetleri olur. Fakat CHP ve HDP yeni sisteme ilişkin bir karar vermek zorundalar. Bugüne kadar söylemlerini “biz bunu değiştireceğiz” üzerine kurdular ama değiştiremediler. Buna ilişkin çok söz söylediler, halk onların tezlerine destek vermedi.
HALKIMIZ YENİ SİSTEMİ ONAYLADI
-Ne olacak, ne yapacaklar?
2023’e kadar olağan akışta bu sistem var ve yürüyecek. Gözlerini kapatıp hep ‘biz bu sisteme karşıyız’, ‘biz bu sisteme karşıyız’ bunu mu tekrar edecekler yoksa yürüyen sistemin içinde, sistemi bir veri olarak kabul edip, pozitif bir rol mü oynamak isteyecekler? Pozitif seçeneği muhtemelen kolektif psikolojileri gereği yenilgi gibi göreceklerdir. Sanıyorum süreç içinde şekillenecek ama gerçekçi olmaları lazım gelirse şunu demeliler: “Halkımız yeni sisteme onay verdi, üstelik biz seçimi de referandumun tekrarı gibi takdim etmeye çalıştık ama halkımız ikinci defa sisteme destek verdi. Tezlerimiz kabul görmedi, demokrasinin temel kriterlerinden birisi halkın dediğini gerçek veri olarak kabul etmek, siyaseti onun üzerinden götürmektir.”
Seçime girmişsin, kazansaydın ne olacağı belli ama kaybetmişsin. Seçime girmek kazanmayı ve kaybetmeyi kabul etmek demektir. Bunun üzerine anlaşmak demektir. Kazanmak ve kaybetmeyi itibari olarak söylüyorum, tezleri bakımından. Yoksa demokratik teorinin temeli kaybetmekten çok herkesin kazanacağı üzerinedir çünkü iktidar ilişkilerinin medeni şekilde yürüdüğü bir zemini inşa eder. Herkes kazanır bundan, o zemine dikkat etmek lazım.
MÜZAKERECİ BİR MECLİS OLSUN
-Meclis açılır açılmaz, ilk yasa çalışmasında istenmeyen bazı görüntüler oluştu. Yeni sistemi kavramama, dolayısıyla ne yapacağını bilememe durumuna mı bağlıyorsunuz?
2011’den beri Meclis’teyim, gerilimleri, tartışmaları, küçük itiş kakışları biliyorum, yeni dönemde de geçmişteki gibiydi. Gönül ister ki çok medeni, çok zarif, karşılıklı saygı çerçevesinde müzakerenin dil ve akıl üzerinden yürüdüğü bir Meclis olsun. İnsanız, maalesef bazen bir takım durumlar ortaya çıkabiliyor. Bahsettiğiniz Ahmet Şık ile ilgili hadise sanıyorum. O biraz hususi bir tavır sergilemek için onu yaptı. Bağlamla, müzakereyle ilgisi olmayan bir tarzda çıkıp, yazılı bir metni, elleri, sesi titreyerek okudu. Bir rolü ifa etti.
AHMET ŞIK KENDİ KİTLESİNE KONUŞTU
-Kendini göstermek mi istedi?
Muhtemelen. Bu kişinin kişilik tarzı, siyaseti yürütme tarzı çok öfkeli. Hayli keskin, radikal, her türlü anlaşmayı ve müzakereyi reddeden sert bir dili var. En nazik ifadelerle böyle tanımlayabilirim. Orada kullandığı dil, benzetme, söylediği sözler hiçbir şekilde kabul edilebilir, tartışılabilir değil. Çıkıp bir analiz, arkasında müktesebat olduğu belli bir değerlendirme yapabilirsiniz. Böyle yaptığınızda saygıdeğer bir iş olur ama çıkıp slogan atarsanız bu farklı bir şey olur. Muhtemelen geçmişte kendisinin HDP’ye oy verenlerin de ötesinde küçük heyecanlı, öfkeli kamuoyunda oluşturduğu bir kimlik, bir imaj vardı. Ondan Mecliste bir şey yapmasını bekliyordu bu insanlar. O da onu yaptı, sosyal ve politik bir beklentiyi karşılamaya çalıştı. Ama tabii Meclisin farklı bir yer olduğunu atlıyorlar bu tür insanlar atlıyorlar.
MECLİS HERKESE KONUŞULAN YERDİR
-Nasıl farklı? Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl bir yerdir?
Meclis tırnak içerisinde söylüyorum “yürüttüğünüz o sert dilin hayranı olan, amigo kesimi tatmin etmeye dönük bir yer” değildir. Meclis herkese konuştuğunuz bir yerdir. Meclis bizatihi varoluşu, siyasal sınırları aşabildiğiniz, rakip durumda olan muhataplarınıza düşünebilecekleri, içselleştirebilecekleri, muhakeme edebilecekleri sözler söylediğiniz sürece anlamlı olabilecek bir yerdir. Yoksa herkesin sınırları daha da derinleştirerek, öfkeli bir dille kendi türküsünü söylediği bir yer zaten Meclis olmaz. Git sen ocak başında üç arkadaş toplan orada konuş. Hangi insan öfkeyi, kızgınlığı, hakareti kabul eder? Eğer başkalarıyla konuşmak istiyorsan konuşmanın hukukuna uyacaksın. Hakaret ederek konuşma olmaz. Dolaysıyla bir kere Meclis’teysen ve farklı insanlar varsa dilin farklı olacak. Husumet diliyle konuşamazsın.
ŞIK’A CEZA İÇİN HERKES BİRLEŞTİ
-AK Parti milletvekilleri dava açtılar ama öncesinde Meclis’te Ahmet Şık’a iki oturuma katılmama cezası verildi. Bazı ödenekleri de kesilecek. Bu tür yaptırımlar caydırıcı oluyor mu?
Her cezalandırma sadece maddi değil aynı zamanda moral bir cezalandırma olarak dikkatleri o kişinin üzerine çeker, bir baskı oluşturur. Bir de şu var unutmayalım, bu hadise yaşandığında Şık’a ceza verilmesine HDP hariç bütün partiler evet dedi. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü yapılanı kimse uygun bulmadı, şık bulmadı, Meclisin hukukuna uygun bir davranış görmediler, Mecliste dile getirilen eleştiri bağlamında değerlendirmediler.
HAKARET TÜM MECLİSE YAPILDI
-Oysa AK Parti’ye yönelik bir büyük hakaretti yaptığı?
Bu tür hakaretler bütün Meclis’edir, parti söz konusu olmaz. Ölçüsüz bir dille konuşmaya başladığınızda bu, Meclisin dili olmaktan çıkar. Bundan Meclis’teki herkes sorumludur. Hepimiz Meclisin dilinden sorumluyuz. Mesele kime söylendiği değil. Mecliste farklı kanaat, fikir sahibi olabilirsiniz ama meseleleri ortak müzakere ediyorsanız bunun hukukuna uymak zorundasınız, uymazsanız olmaz.
SAYIN İNCE, SİNEMA FİLMİ DEĞİL MÜZİK KLİBİDİR
“Sayın Kılıçdaroğlu bir muhalefet stratejisi kurmaya çalıştı. Farklı olan unsurları AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın karşında konumlandırarak enerji üretmeye çalıştı. Bunlar çaresiz stratejilerdir. Siyaset bir tezdir çünkü. Öyle yapmayacağım demek siyaset değildir. Böyle yapacağım demek siyasettir. Sayın İnce’nin aldığı oyun arkasında bir mimari ve çalışma var. Muharrem İnce yanılsamalardan teselli arayan bir kolektif psikolojinin arayışıdır. Kanaatime göre İnce uzun bir sinema filmi zannediliyor ama kısa bir müzik klibidir. Bir strateji değil taktik bir duruşun temsilidir. Kastım, uzun soluklu bir liderlik için gereken referanslar bakımından bir muhakemeye yaslanmadığıdır. Başarı için umutla tıklatılan kapıdır İnce. Ferah bir ova mı çıkacak bir duvar mı? Ben duvar olduğu kanaatindeyim”.
BAŞARILI BİR LİDER NİYE SORGULANSIN?
-CHP diyor ki “biz içimizde demokrasiyi işletiyoruz, sorgulayan, tartışan bir partiyiz”. AK Parti’de ise hep bir ahenk var, en zorlu dönemlerde bile. Bunu sağlayan ne?
CHP’de genel başkanın sorgulanması olağan bir iştir. Çünkü zaten partiyi siyaset ve başarı kriterleri açısından değerlendirdiğimizde iddialarıyla elde ettikleri arasında uçurum vardır. Bundan sorumlu olanlara ilişkin güçlü bir eleştiri olması olağandır. AK Parti için benzeri sorgulamalar ne için yapılacaktır? Sonuçta AK Parti 2002’den beri başarılı olmuş bir siyasi harekettir. Uyguladığı yöntem, yürüttüğü strateji doğru yerinde sonuç alıcı olmuş. Buradaki müzakere ancak daha fazla başarı için işbirliği içinde yürütülen bir istişare olur. Sayın Baykal’ın, Sayın Kılıçdaroğlu’nun, değişirse başkalarının sorgulamaya tabii tutulmaları anlaşılır. Ama AK Parti’de anlaşılamaz. Bu, AK Parti’de müzakere olmadığı anlamına gelmez. İçine kapalı, tek kişinin karar verip dilediği gibi davrandığı bir parti toplumdan onay destek bulabilir başarılı olabilir mi? Toplumla bağ kurmadan, toplumun aklını o siyasetin aklı haline getirmeden bu nasıl mümkün olacak? Demek ki bu akıl AK Parti’de var.
CHP KENDİNİ KANDIRIYOR
Bu muhalif arkadaşlar halkın beklentilerinin siyasal karşılığı olarak temayüz etmiş karizmatik liderin varlığı ile partinin iletişimini karıştırıyorlar. O müzakereler olmazsa başarılı olabilir misiniz? Muhalefet kendi kafasında bir karikatür kurmaya çalışıyor. Ama kendisini yanıltıyor, AK Parti’yi yanıltmıyor. AK Parti’de muhakkak güçlü bir lider var, karizmatik bir lider var.
AKŞENER YÜKSEKTEN DÜŞTÜ
“MHP’nin içindeki bir tartışmayla başladı, sonrasında İP kuruldu ama o tartışma neden açıldı? İdeolojik bir eleştiri yoktu. Siyasi telaffuzuna, siyaseti yönetmesine dair itiraz yoktu. MHP niye iktidar olmuyor diyerek çıktı Meral Hanım. Ama iktidar olmak şartlara bağlı. İktidar olma arzusunu manivela gibi kullanarak, siyasi ideolojik bir müktesebata, retoriğe yaslanmaksızın bir takım MHP’lileri yeni partiye taşıma girişimi olarak teşekkül etti. Ama sadece MHP’den transferle bu iş olmayacağı için, biraz renklendirildi yeni oluşum”.
İYİ PARTİ SUNİ VE EKLEKTİK
“CHP ile MHP arasında laiklik gibi kavramları kullanan, biraz da liberalizm ekleyen yeni bir parti olarak kuruldu İyi Parti. Ama bu çok suni, eklektik bir siyasi dildi. Erdoğan, AK Parti karşıtı cepheye, sosyolojik olarak burada olduğu düşünülen oyların kanalı olacak diye düşünüldü, başarılı olmadı. Sınırlı kaldı. Yüzde 20’ler 25’ler deniyordu ama çıtayı bu kadar yukarı koyduğunuzda ikinci kattan değil beşinci kattan düşüyorsunuz. Travma da büyük oluyor. Kaybedileni süreç üzerinden telafi girişimi olabilir gördüklerimiz”.
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