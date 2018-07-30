AK Parti TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. Bostancı: Sistemi halk onayladı, CHP artık kabul etmeli

BOSTANCI: 2023’e kadar olağan akışta bu sistem var ve yürüyecek. Gözlerini kapatıp durmadan ‘biz karşıyız’ mı diyecekler yoksa pozitif rol mü oynayacaklar. Gerçekçi olmalı ve sistemi halkın onayladığını artık kabul etmeliler.

PARTİLER ARASI İLİŞKİLER GÜÇLENECEKTİR

AK Parti TBMM Grup Başkanı yeni dönemde Prof. Dr. Naci Bostancı. 24 Haziran öncesinde Meclis Grup Başkanları Başbakan ve Parti Genel Başkanı idi. Bostancı bu görev için AK Parti’de seçilen ilk kişi ve yasama ayağının yeni döneme göre şekillenmesinde de sorumluluk sahibi. Bunu sorduğum Bostancı Meclis’e inancını vurguladı. “Uzun vadede Meclisin denge denetim mekanizması vasfı da, partiler arası ilişkiler de güçlenecektir. Bir anda olmaz, alışkanlıklar, refleksler var ama uzun vadede dönüşecektir. Zaten sistem geleceğe bir ideal tasavvur koyuyor. Ogburn’un kültürel gecikme kuramındaki gibi önce maddi kültür unsurları değişir, sonra manevi kültür. Biz muhalefetten o çerçevede daha makul, rasyonel, tutarlı bir değişim bekliyoruz.”

-Meclisteki her parti ve milletvekili yeni sisteme ve yeni çalışma biçimine hazır mı sizce? Cumhur İttifakı dışındakiler Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine karşıydı sonuçta?

Diğer partilerin bir karar vermesi lazım, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Halkların Demokratik Partisi’nin bir karar vermesi lazım. Buna İyi Parti de kısmen dahildi ama politik ve ideolojik olarak biraz daha farklı yerde durduğunu görüyorum. Zaten seçimden sonra Millet İttifakının da dışına çıktılar. Sanıyorum tam yerine oturmadı, seçim döneminde de bunu gözlemlediler. Topluma bakış tarzınız ittifak ettiğiniz insanlarla çok örtüşmezse maliyetleri olur. Fakat CHP ve HDP yeni sisteme ilişkin bir karar vermek zorundalar. Bugüne kadar söylemlerini “biz bunu değiştireceğiz” üzerine kurdular ama değiştiremediler. Buna ilişkin çok söz söylediler, halk onların tezlerine destek vermedi.

HALKIMIZ YENİ SİSTEMİ ONAYLADI

-Ne olacak, ne yapacaklar?

2023’e kadar olağan akışta bu sistem var ve yürüyecek. Gözlerini kapatıp hep ‘biz bu sisteme karşıyız’, ‘biz bu sisteme karşıyız’ bunu mu tekrar edecekler yoksa yürüyen sistemin içinde, sistemi bir veri olarak kabul edip, pozitif bir rol mü oynamak isteyecekler? Pozitif seçeneği muhtemelen kolektif psikolojileri gereği yenilgi gibi göreceklerdir. Sanıyorum süreç içinde şekillenecek ama gerçekçi olmaları lazım gelirse şunu demeliler: “Halkımız yeni sisteme onay verdi, üstelik biz seçimi de referandumun tekrarı gibi takdim etmeye çalıştık ama halkımız ikinci defa sisteme destek verdi. Tezlerimiz kabul görmedi, demokrasinin temel kriterlerinden birisi halkın dediğini gerçek veri olarak kabul etmek, siyaseti onun üzerinden götürmektir.”

Seçime girmişsin, kazansaydın ne olacağı belli ama kaybetmişsin. Seçime girmek kazanmayı ve kaybetmeyi kabul etmek demektir. Bunun üzerine anlaşmak demektir. Kazanmak ve kaybetmeyi itibari olarak söylüyorum, tezleri bakımından. Yoksa demokratik teorinin temeli kaybetmekten çok herkesin kazanacağı üzerinedir çünkü iktidar ilişkilerinin medeni şekilde yürüdüğü bir zemini inşa eder. Herkes kazanır bundan, o zemine dikkat etmek lazım.

MÜZAKERECİ BİR MECLİS OLSUN

-Meclis açılır açılmaz, ilk yasa çalışmasında istenmeyen bazı görüntüler oluştu. Yeni sistemi kavramama, dolayısıyla ne yapacağını bilememe durumuna mı bağlıyorsunuz?

2011’den beri Meclis’teyim, gerilimleri, tartışmaları, küçük itiş kakışları biliyorum, yeni dönemde de geçmişteki gibiydi. Gönül ister ki çok medeni, çok zarif, karşılıklı saygı çerçevesinde müzakerenin dil ve akıl üzerinden yürüdüğü bir Meclis olsun. İnsanız, maalesef bazen bir takım durumlar ortaya çıkabiliyor. Bahsettiğiniz Ahmet Şık ile ilgili hadise sanıyorum. O biraz hususi bir tavır sergilemek için onu yaptı. Bağlamla, müzakereyle ilgisi olmayan bir tarzda çıkıp, yazılı bir metni, elleri, sesi titreyerek okudu. Bir rolü ifa etti.

AHMET ŞIK KENDİ KİTLESİNE KONUŞTU

-Kendini göstermek mi istedi?

Muhtemelen. Bu kişinin kişilik tarzı, siyaseti yürütme tarzı çok öfkeli. Hayli keskin, radikal, her türlü anlaşmayı ve müzakereyi reddeden sert bir dili var. En nazik ifadelerle böyle tanımlayabilirim. Orada kullandığı dil, benzetme, söylediği sözler hiçbir şekilde kabul edilebilir, tartışılabilir değil. Çıkıp bir analiz, arkasında müktesebat olduğu belli bir değerlendirme yapabilirsiniz. Böyle yaptığınızda saygıdeğer bir iş olur ama çıkıp slogan atarsanız bu farklı bir şey olur. Muhtemelen geçmişte kendisinin HDP’ye oy verenlerin de ötesinde küçük heyecanlı, öfkeli kamuoyunda oluşturduğu bir kimlik, bir imaj vardı. Ondan Mecliste bir şey yapmasını bekliyordu bu insanlar. O da onu yaptı, sosyal ve politik bir beklentiyi karşılamaya çalıştı. Ama tabii Meclisin farklı bir yer olduğunu atlıyorlar bu tür insanlar atlıyorlar.

MECLİS HERKESE KONUŞULAN YERDİR

-Nasıl farklı? Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl bir yerdir?

Meclis tırnak içerisinde söylüyorum “yürüttüğünüz o sert dilin hayranı olan, amigo kesimi tatmin etmeye dönük bir yer” değildir. Meclis herkese konuştuğunuz bir yerdir. Meclis bizatihi varoluşu, siyasal sınırları aşabildiğiniz, rakip durumda olan muhataplarınıza düşünebilecekleri, içselleştirebilecekleri, muhakeme edebilecekleri sözler söylediğiniz sürece anlamlı olabilecek bir yerdir. Yoksa herkesin sınırları daha da derinleştirerek, öfkeli bir dille kendi türküsünü söylediği bir yer zaten Meclis olmaz. Git sen ocak başında üç arkadaş toplan orada konuş. Hangi insan öfkeyi, kızgınlığı, hakareti kabul eder? Eğer başkalarıyla konuşmak istiyorsan konuşmanın hukukuna uyacaksın. Hakaret ederek konuşma olmaz. Dolaysıyla bir kere Meclis’teysen ve farklı insanlar varsa dilin farklı olacak. Husumet diliyle konuşamazsın.

ŞIK’A CEZA İÇİN HERKES BİRLEŞTİ

-AK Parti milletvekilleri dava açtılar ama öncesinde Meclis’te Ahmet Şık’a iki oturuma katılmama cezası verildi. Bazı ödenekleri de kesilecek. Bu tür yaptırımlar caydırıcı oluyor mu?

Her cezalandırma sadece maddi değil aynı zamanda moral bir cezalandırma olarak dikkatleri o kişinin üzerine çeker, bir baskı oluşturur. Bir de şu var unutmayalım, bu hadise yaşandığında Şık’a ceza verilmesine HDP hariç bütün partiler evet dedi. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü yapılanı kimse uygun bulmadı, şık bulmadı, Meclisin hukukuna uygun bir davranış görmediler, Mecliste dile getirilen eleştiri bağlamında değerlendirmediler.

HAKARET TÜM MECLİSE YAPILDI

-Oysa AK Parti’ye yönelik bir büyük hakaretti yaptığı?

Bu tür hakaretler bütün Meclis’edir, parti söz konusu olmaz. Ölçüsüz bir dille konuşmaya başladığınızda bu, Meclisin dili olmaktan çıkar. Bundan Meclis’teki herkes sorumludur. Hepimiz Meclisin dilinden sorumluyuz. Mesele kime söylendiği değil. Mecliste farklı kanaat, fikir sahibi olabilirsiniz ama meseleleri ortak müzakere ediyorsanız bunun hukukuna uymak zorundasınız, uymazsanız olmaz.

SAYIN İNCE, SİNEMA FİLMİ DEĞİL MÜZİK KLİBİDİR

“Sayın Kılıçdaroğlu bir muhalefet stratejisi kurmaya çalıştı. Farklı olan unsurları AK Parti’nin ve Cumhurbaşkanımızın karşında konumlandırarak enerji üretmeye çalıştı. Bunlar çaresiz stratejilerdir. Siyaset bir tezdir çünkü. Öyle yapmayacağım demek siyaset değildir. Böyle yapacağım demek siyasettir. Sayın İnce’nin aldığı oyun arkasında bir mimari ve çalışma var. Muharrem İnce yanılsamalardan teselli arayan bir kolektif psikolojinin arayışıdır. Kanaatime göre İnce uzun bir sinema filmi zannediliyor ama kısa bir müzik klibidir. Bir strateji değil taktik bir duruşun temsilidir. Kastım, uzun soluklu bir liderlik için gereken referanslar bakımından bir muhakemeye yaslanmadığıdır. Başarı için umutla tıklatılan kapıdır İnce. Ferah bir ova mı çıkacak bir duvar mı? Ben duvar olduğu kanaatindeyim”.

BAŞARILI BİR LİDER NİYE SORGULANSIN?