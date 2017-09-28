Akşener neden referandum topuna girmiyor?

‘Asena’ Meral Akşener sosyal medya hesabından Kıraç klibi paylaşmış..

Altında bir kamyon yazısı; “Size Kerkük mü IRAK, Türk mü IRAK?..”

Bir sosyal medya paylaşımı daha..

“..Referandumu iptal ettirmek istiyorsanız bizim YSK’yı yollayın..”

Ülke yönetimine talip, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin yerine aday gösterilen bir ismin, böyle devasa bir meseleyle ilgili olarak son dönemde yaptığı yorumlar bu kadar..

Biri sosyal medya trolleri kadar, diğeri de zaytung lezzetinde..

Bunun iki nedeni olabilir..

1) Meral Hanım’ın olup bitenle ilgili bir politik öngörüsü yok ve ‘dostlar alış-verişte görsün’ hesabı bir kaç twitter paylaşımı ile günü kurtarıyor..

2) Meral Hanım’a ‘yürü’ diyen ‘yol veren’ üst akılla Barzani’yi yüreklendiren merkez aynı merkez..

Bu sessizliğin sebebi nedir, ne olabilir yakın zamanda göreceğiz..

Peki karsambaç ne olacak?

Türk Dil Kurumu yeni kelimeler önermiş.. "Petrol"e "yer yağı", SMS’e “kısa bilgi”, "doğal gaz"a "yer gazı", "hyperloop"’a "hız kovanı" denilecekmiş bundan sonra.. Benim en çok ilgimi çeken ise Smoothie için bulunan ‘Karsambaç’ karşılığı.. TDK ‘Karsanbaç’ diye duyurdu.. Ama kastedilen aslında temiz kar üzerine dökülen pekmez ile yapılan ‘karsambaç’.. TDK’daki yetkililer, ‘smoothie’ deyince, önlerine gelen o rendelenmiş buzlu meyveli içeceğe odaklandığı için ciddi bir kavramsal hata yapıyor.. Çünkü smoothie tam ‘o’ değil.. İçinde kıvamlı yoğurt, soda, buz ve balın da olduğu meyveli bir tür karışım.. Lezzeti bambaşka.. Ama tercih bu, Türkçe bir isim de verebilirsiniz.. Peki o zaman ‘kar helvası’ diye bildiğimiz ‘karsambaç’a ne diyeceğiz?..

Bu zam geri çekilir ama...

Motorlu taşıtlar vergisine yıl başından geçerli olmak üzere yüzde 40 zam geleceği açıklandı.. Memur maaş zamlarının yüzde 7’lerde, asgari ücretin yüzde 8’lerde zam gördüğü.. Enflasyon rakamının yüzde 12 civarında olduğu.. Özel sektörün, çalışanlarına sadece iki yılda bir yüzde 6-7 civarında zam yaptığı bir ülkede, arabadan alınan verginin yüzde 40 zamlanması izah edilebilir değildi.. Zira izah etmekte de güçlük çekince en itiraz edilemeyecek argümanı masaya koydu hükümet.. ‘Vatan savunmasına gidecek bu paralar’ dedi..Vatan savunması için, araba sahibi olanlardan para toplanıyor görüntüsü, Türkiye gibi güçlü bir devlete yakışmıyor.. Muhtemelen bu zam oranı geri çekilecek ve yeniden düzenlenecek zaten.. Ama ya kopardığı fırtına…

Kime mesaj verdi?

Hülya Avşar; “beğendiğim kişiyle öpüşme sahnem olduğunda sete koşarak gidiyordum” demiş.. “Çekimden bir gün önce kalbim çarpmaya başlardı. Soranlara ‘İşimizi yapıyoruz’ derdik, ama yalan…” Çok zeki kadın şu Hülya Avşar.. Bakalım bu sözleriyle hangi hedefe nişan almış, çıkar ortaya yakında..

Vicdan

Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde, okula ait dizüstü bilgisayarı alıp oyun oynamak için eve götüren çocuk, okul müdürü tarafından ‘hırsız’ diye teşhir edilmişti.. O okul müdürü olaydan sonra 15 gün izin alıp, emekliliğini istemişti.. Hayatının daha en başında bir çocuğa ‘hırsız’ damgası vurmaya kalkan deneyimli eğitimci kendiyle baş başa kaldığında vicdan azabına yenik düştü.. Çanakkale’deki evinde bir miktar ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Hemen müdahale eden doktorlar okul müdürünü kurtardı.. Hep derim, vicdan en yüce mahkemedir, cezasının temyizi yoktur..