Aldatmaya karşı eş şiddeti

Aldatmaya bağlı eş şiddeti, ölümcül eş şiddeti nedenlerinden biridir. Bu kategori aslında aldatma olmadığı halde psikotik hastalığa veya aşırı kıskançlığa bağlı olandan ayırt edilmelidir. Bu tür şiddette eşlerden birinin sanal alemde veya gerçek hayatta ilişkisi olup diğer eşin fark etmesi sonrasında dövmeden öldürmeye kadar bir dizi şiddet uygulamasıdır.

Aldatılan eşin psikolojisi

Eşi tarafından aldatılmış olmak kişide ağır bir psikolojik hal oluşturur. Psikolojik halin özeti şöyle: “Aldatılan kişinin üzerinden tır geçiyor”. Aldatılan kişide çok sayıda karmaşık duygular açığa çıkar. Bu duygular; öfke, intikam, merak, yas, güvensizlik, suçlama, çökkünlük vb. şeklinde olabilir.

Aldatmanın psikolojik sonuçlarının bu kadar ağır olmasının nedenini anlamak zor değil. Eşle yaşanması gereken yakınlığın, mahrem hayatın bir başkası ile yaşanması sonucunda eşe ihanet edilmiş oluyor. Eşin hakkı olan bir başkasına verilmiş oluyor.

Öfke aldatılmanın ürettiği en güçlü duygudur

Öfke kişiyi fiziksel kavgaya götüren bir saldırma duygusudur. Aldatılan eşlerde saldırma duygusu oluşabilir. Özellikle aldatmaya şahit olma anında “Öfkeden deliye dönme” hali oluşabilir. Kültürel kodlar da aldatmayı “Namus meselesi” olarak gördüğünde şiddetin önü açılır. Bu sebeple aldatma sonrasında eşlerden birinin, erkeklerde bariz fazla, diğer eşe ve eşin ilişkisi olana dövmeden öldürmeye kadar zarar vermesi nadir bir durum değildir. Bunu yapan kişiler hukuk sisteminin yapması gereken işi kendileri yapmaya kalkışmıştır. Bu durum da yaşanan trajediyi arttırır.

Kadına şiddetin en sık ve ölümcül nedenleri

Türkiye’de kadın nüfusunun yüzde 10’u son bir yıl içinde eşinden şiddet gördüğünü bildirmektedir. Diğer taraftan eşi tarafından bir yılda öldürülen kadın sayısı 250-300 aralığındadır. Bu ölümlerin tam nedenleri ile ilgili yeterli ve güvenilir bilgi yoktur. 250-300 / yıl ölümlerinin en sık sebepleri; namus cinayetleri, pskopat şiddeti, ağır ruhsal hastalıklarla ilişkili olabilir.

O zaman şöyle bir genelleme yapılabilir: Eşler arası şiddetin en sık nedenleri eşler arası itişip kakışma ve öfke kontrol problem ve alkol sarhoşluğu iken, ölümlerin en sık nedenleri ise; aldatma cinayetleri, psikopat cinayetleri ve ağır ruhsal hastalıklara bağlı cinayetlerdir.

Eşler arası şiddeti azaltmanın farklı stratejileri

Eşler arası şiddetin altı türünün ayırt edilmesi şiddetle mücadele stratejilerinin kurulmasına da yardımcı olabilir. Eşler arası şiddetin en sık nedeni olan itişip kalkışma hali “Şiddete karşı toplumu bilinçlendirme ve eşler arası iletişim kampanyalarından” olumlu etkilenir. Öfke kontrolsüzlüğüne bağlı şiddetin azaltılması için “Öfke kontrol programlarının” yaygınlaştırılması gerekir. Alkol etkisinde, sarhoşken eşe şiddet varsa “Sarhoşken araç kullanmama ilkesine benzer şekilde eşten uzak durma ilkesi” toplumsal bilinçte yaygınlaştırılmalıdır. Ayrıca alkolü sınırlama mücadelesi de bu sürece katkı sağlayabilir. İtişip kalkışma, öfke ve alkol etkisiyle oluşan üç şiddet türüne “Evlilikleri güçlendirme eğitimleri” de iyileştirici katkı sağlayabilir.

Psikotik hastalıklara bağlı şiddeti önlemede en etkili yol “Toplum Ruh Sağlığı Modelinin” yaygınlaştırılmasıdır. Psikopat eşi durdurmak en zor olanıdır. Etkin bir hukuk ve kolluk kuvveti gereklidir. “Kadın Sığınma Evleri” bu kadınlar için elzemdir. Ayrıca psikopat eşler için “Şiddeti durdurma eğitimlerine” zorunlu katılım şartı getirilmelidir. Aldatmaya bağlı eş şiddetini durdurmanın yollarından biri etkin hukuk ve kolluk kuvvetleri iken, diğeri de “Hukukun yapması gerekeni sen yapma” ilkesinin toplumsal bilinçte yaygınlaşmasını sağlamaktır.