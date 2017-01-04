Alex gibisini bulursanýz evet

Devre arasýndaki transferlere çok sýcak bakan deðilim. Ya bulunduklarý takýmda performans düþüklüðü yaþamýþlardýr, ya sakatlýk nedeniyle takýmda yer bulamamýþlardýr. Dolayýsýyla bulunduklarý takýmlar ara transferde elden çýkartmayý düþünürler. Fenerbahçe bana göre Emenike’nin yerine bir futbolcuyu transfer ederse, ona “eyvallah” derim.

Bizim kulüplerimiz illaki ara transferde futbolcu arayýþý içine giriyorlar. Bu ne kadar doðrudur? Geçmiþte de gördük ki, þansa mansa dikiþ tutturdular. Eðer Fenerbahçe 10 numarayý arýyorsa, bana Alex gibi bir futbolcu bulsun, baþýmýn üzerine koyayým. Aaa, yok illa birisini alacaksa Van Persie gibi sýkýntýlarý beraberinde yaþar ve yaþatýr. Oleksandr Karavaev’i kanat oyuncusu olarak biliyoruz. Fenerbahçe’de bu yerde oynayacak çok oyuncu var. Bir de bize anlamsýz gelen bir söyleþide bu futbolcu, hem iki kanatta oynarmýþ hem savunmada hem de orta sahada. Yok yaaa.. Dünyada böyle bir futbolcuyu ben göremedim bugüne kadar. Her neyse hayýrlý olsun aldýlarsa. Aaa bu arada da UEFA Fair-Play kriterlerine uymak için belirli sýkýntýlar kulaðýmýza geliyor. UEFA’nýn kapýsýna dayanýlmýþ, bu isteði Avrupa futbolunun patronu mayýs ayýnda günde- mine alacakmýþ. Demekki þu dönem transferde zorluklar var.

Trabzon’dan Mehmet Ekici; Fener’e geldi, geliyor. Bence Mehmet, iyi oyuncu. Duran topta ustalýðý mükemmel. Ama asla 10 numara deðil. 8 numara olarak bütün varlýklara sahip ama Fener’de 8 numara o kadar çokki.. Bana bu transfer ekstra gelir. Ben Arfa’nýn adý geçiyor. Bu oyuncu gelmeye niyetli deðilmiþ. Ayrýca teknik direktör Advocaat da, bu futbolcunun ara transferde alýnmasýna çok sýcak bakmýyor. Þimdi Yýldýrým kardeþler Aziz ile Ali futbolcularýn peþinde koþarak transfer yapma düþüncesine sahipler. Umarým Fenerbahçe’yi uçuracak bir futbolcu bulurlar da, iki kardeþin yapmýþ olduðu transferden dolayý takýmýna katký saðlarsa alacaðý futbolcular, ben de Saraçoðlu’nun kapýsýna gider, ellerinden öper, alkýþ tutarým.