Ali Palabıyık’tan tartışmalı kararlar!

Ev sahibi Fenerbahçe’nin kaybetmesi halinde lige adeta şimdiden havlu atabileceği, Beşiktaş’ın yenilmesi halinde ise sadece üç puan kaybetmiş olacağı kıran kırana mücadeleyi zor da olsa kazanan Fenerbahçe, lig şampiyonluğu yarışına yeniden dahil oldu.

Bu maç öncesinde bu önemli derbi maç için Merkez Hakem Kurulu’nun görev verebileceği üç formda hakem vardı. Ali Palabıyık, Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus seçenekleri arasından Palabıyık’ı bu zor maça atayan MHK bana göre de doğru bir tercih yaptı.

Oldukça zor ve tartışmaya açık pozisyonların yaşandığı mücadelede hakem Ali Palabıyık’ın artıları oldukça fazlaydı. İlk yarıda Beşiktaş ceza alanı içine ortalanan hava topuna yükselen Janssen’in üzerine dikkatsiz bir şekilde sıçrayıp faul yapan Medel’in bu hareketi için hakemin Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı doğruydu.

Birbirleri ile sportmenlik dışı bir şekilde itişen Janssen ve Oğuzhan’a göstermiş olduğu Sarı kartlar da yerindeydi. Umut vadeden bir atağı kesmek için rakibi Talisca’yı düşürerek durduran Mehmet Ekici’ye yerinde bir sarı kart gösterdi. Atiba’ya çıkardığı sarı kart ise tartışmaya açıktı.

Rakibi Valbuena’ya sert bir şekilde faul yapan Quaresma’ya gösterdiği sarı kart kararında da haklıydı. Quaresma ile Mehmet Ekici arasındaki mücadelede Portekizli oyuncunun hareketinde kesinlikle faul vardı ancak Quaresma’ya 2. sarı kart ve kırmızı kart kararı bana göre biraz ağır oldu.

Fenerbahçe ceza alanı dışında rakibi Neto’yu geçen Cenk bariz bir gol atabilme şansına sahip olacak iken Neto’nun faul ile yerde kaldı. Rakibinin bariz bir gol şansını engellediği için hakemin Fenerbahçeli Neto’ya göstermiş olduğu kırmızı kart doğruydu. İkinci yarıda Beşiktaş’ın Negredo ile topu rakip ağlara gonderdigi pozisyonda yardimci hakem Cem Satman’ın ofsayt bayrağı ve golün iptali tartışmaya açıktı. Fenerbahçe ceza alanı içinde Hasan Ali’nin rakibi Cenk’in bileğine bastığı pozisyonda Beşiktaş lehine penaltı kararı vermeyen hakem önemli bir hata yaptı.

Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararı doğruydu. İsmail Köybaşı’na gösterdiği kırmızı kart yerindeydi