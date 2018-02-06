Asimetrik savaşa hazır mısınız?

Türkiye’nin Afrin operasyonu 20. güne yaklaştı. Mehmetçik, çok zorlu kış şartlarına ve dağlık arazi yapısına rağmen son derece başarılı bir operasyon yürütüyor. Yazıya başlamadan bölgede bulunan TRT muhabiri Bülent Çulçuoğlu ile telefonda konuştuk. “Mehmetçiğin morali son derece iyi” dedi.

Operasyon başlayalı çok kısa bir süre olmasına rağmen herkes “operasyon ne zaman bitecek?” diye sormaya başladı. Bence bu çok erken sorulan bir soru. Fırat Kalkanı harekâtı daha iyi şartlarda (arazi ve mevsimsel faktörler açısından) yapıldığı halde yaklaşık 8 ay sürdü. Burada daha zorlu arazi şartları ve daha sofistike bir terör örgütü ile mücadele ediliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin SİVİL hassasiyeti de dikkate alındığında operasyona zaman biçmek sağlıklı bir bakış açısı olmadığı kanaatindeyim.

Afrin’e düzenlenen TERÖR harekâtının kısa sürmeyeceği kesin. Sürecin kolay olmayacağı da malum. Bu süreçte Türkiye’ye ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik ASİMETRİK bir savaş yürütüleceği de görünüyor. Bu savaşın en önemli aparatlarından biri MEDYA.

Türkiye’nin sınır ve ulusal güvenliğini sağlamak için Afrin’e başlattığı operasyon daha bir ayını bulmadan Batı medyasının belli başlı medya kuruluşları düğmeye bastı bile. Bunların başını ise İngiltere merkezli haber ajansı Reuters ve BBC ile ABD merkezli CNN çekiyor. Şimdi birer örnekle size bu medya kuruluşlarının nasıl bir algı yaratmaya çalıştığını aktarayım.

Reuters’la başlayalım. Tarih 3 şubat Pazar. Öğle saatlerinde bir grup YPG/PKK’lı terörist Öncüpınar’da sınır karakoluna saldırmak için harekete geçiyor. Bunu fark eden Mehmetçik anında karşılık veriyor. Peki Reuters saldırının düzenlendiği saatlerde nasıl bir haber servis ediyor? “Savaştan kaçıp Türkiye sınırına gelen Suriyeli mültecilere Türk askeri ateş açtı.” İngilizce bilenler için bu da haberin linki:

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey/turkey-denies-report-border-guards-shot-at-fleeing-syrians-idUSKBN1FN0CP

Ve BBC… İngiliz devlet televizyon 28 Ocak’ta çok ilginç bir haberi Türkçe internet servisinin manşetine koydu.

Haberi kaynağı kim?

Suriye Kültür Bakanlığı

Olay ne?

Afrin operasyonunda tarihi eserler saldırıya uğruyor

Saldırgan kim?

Türk Silahlı Kuvvetleri

Haber akla ziyan… Kaynağı, yer verilen iddialar ve kullanılan unsurlar itibarıyla tamamen bir operasyon haber olduğu su götürmez bir gerçek. Buyrun haberin linki:

http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42850942

CNN’in bir mağaradaki TEATRAL haberini, İran’ın devlet televizyonu PRESS TV’nin tamamen Afrin’deki teröristlere mikrofon uzattığı haberlerini de unutmayalım. Asimetrik savaşın en önemli aparatı medya tam kapasite çoktan devreye sokulmuş.

Bu haberlere bakıldığında Türk silahlı Kuvvetleri Afrin’e doğru ilerledikçe kara propaganda artıyor. Bu konuda uluslararası kamuoyu ile ilgili daha somut bir önlem almakta fayda var. Ancak ne olursa olsun milletin desteğini alan MEHMETÇİK terörü sonlandırmak için başlattığı Zeytin Dalı operasyonunu tamamlarsa bölgedeki dengeler Türkiye lehine değişecektir.