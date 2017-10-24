Avrupa’da başka ligde başka

Başakşehirli futbolcular özgüvenlere tavan yaptığı görüntüler sergiledi. Beşiktaş’a da, istenilen ve beklenen aktif futbola da fazla şans vermediler. İlk yarıda her iki takımında karşılıklı girdikleri gol pozisyonları yoktu. Sadece Adebayor’un bir kafa şutu vardı, onu da Fabri kalenin yan direğinden kornere çıkardı.

Onun dışında her iki takım da, gol olacak pozisyonlardan uzak kaldı. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki başarısından dolayı Türk futbolunun gururu oldu. Sahası güzel, stadı güzel, seyircisi olağanüstü, fakat ilk yarıda sergilemiş olduğu futboldan dolayı seyircisi zaman zaman suskunluğa gömüldü. Halbuki her Beşiktaşlının bu maçdaki beklentisi, Avrupa’daki başarılarından dolayı farklı galip gelmesinden yanaydı. Ama ilk yarı seyircinin beklentisine cevap veremeyen bir Beşiktaş seyrettik.

Talisca, geçmiş maçlardaki performansının çok altında kalmaya devam ediyor. Golcü Cenk ise, fazla topla buluşamadığı için gol yollarında zorlandı. Beşiktaşta en büyük beklenti Quaresmanın varsa yoksa kesme sert orta toplarındaydı. Tolgay ise, orta sahadaki oyun anlayışı derinlemesine ara paslar kullanmaktan ziyade sağa sola uzun ve yüksek topları kullanmayı tercih etti. Başakşehir’de ise Emre Belözoğlu organizatörlüğü ile takıma yön verirken, Adebayor da her ne kadar çok gol pozisyonuna girmemiş olsa bile oynadığı futbolla kalitesini gösteren oldu. Beşiktaş, Avrupa maçlarında ne kadar çok iyiyse, kendi ligimizde tam tersi belirgin bir sıkıntılar çekmeye başladı. Beşiktaş son haftalardaki sıkıntı veren futbolu ile maç kazanamazken, daha fazla pozisyonlar üretmeye yakın olan taraf da Başakşehir’di. Nitekim bu pozisyonların birinde 89. dakikada Kerim golü atan isim oldu.

Ancak uzatmal dakikalarında sahneye çıkan Tosiç’in kafa vuruşu ile skora yeniden eşitlik geldi.