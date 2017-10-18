Avrupa’nın rengi Siyah-Beyaz

Beşiktaş için Monaco deplasmanı çok kritikti. 6 puanla grup lideri olan siyah beyazlılar için alınacak galibiyet ikinci tura çıkma anlamı taşıyordu.

Kadrolar açıklandığında Oğuzhan yerine Tolgay’ın oynaması en büyük sürprizdi. Gökhan Gönül varken Adriano’nun sağ bekte tercih edilmesi şaşırtıcıydı.

İlk yarının röntgenini çekersek sahanın hakimi Beşiktaş’tı. Özellikle Talisca’nın liderliğinde solda Babel, sağda Quaresma maçı domine etti. Tabii Cenk Tosun’u unutmamak gerekir. Attığı kafa golü, Quaresma’nın ortasında Porto ve Leipzig’e atılan golleri akla getirdi. Monaco ataklarında Pepe, Atiba ve Fabri’nin devleştiğini unutmayalım.

İkinci yarıda sahne yine Kartal’ındı. Cenk’in akıl dolu golü Monaco tribünlerini susturdu. Kelimenin tam anlamıyla Beşiktaş oynadı, Fransız’lar seyretti. Bir kez daha gördük ki, Beşiktaş ligde başka Avrupa da başka oynuyor. Futbolcular Avrupa’da tarihi başarılara imza atmak için olağanüstü performans sergiliyor. Kalecisinden sol açığına kadar bunu herkes taraflı tarafsız tüm futbolseverlere gösterdi.

Tolgay da Adriano da ne denli doğru tercih olduklarını ispatladı.Teknik direktör Şenol Güneş oyuncu tercihlerini daha akılcı yapıyor. Dün gece de takımını çok iyi organize etti. Monaco deplasmanında bütün hamleleri yerindeydi. Sanki deplasmanda oynayan Beşiktaş değil de Fransız’lardı.

Tebrikler Beşiktaş... Şampiyonlar Ligi’nde yolun açık olsun.