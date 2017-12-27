Aykut Kocaman’ı bir türlü çözemiyorum!

Aykut’un Fener’i, sezona çok kötü başlangıç yaptı. Öylesine akıllara durgunluk verecek puanlar kaybetti ki, adeta Fenerbahçe camiası karaları bağlamaya başlamıştı. Daha sonraki tırmanışlarında zirveye tutunmaya başladı. Ligin ilk yarısının bitiminde 3. sırayı işgal etti.

Aykut Kocaman, “Bireysel hatalardan çok puan kaybettik” ifadesini kullanıyor. Bu doğru söze aynen katılıyorum. Katılmadığım bir tarafı var ki, bireysel hataları yapan futbolcuların bence yetenek zafiyetleri var. Fazla geçmişe dönüp bakmak istemem. En son Konyaspor deplasmanında Isla’nın geri pası takımına gol yedirme davetiyesi çıkarttı. Bu kadar bireysel hata yapan bir takım hiçbir zaman büyük takım hüviyetinde olamaz. Takım oyununa bakacak olursak, oldum olası orta saha sıkıntısı devam ediyor. Gol yollarında olabildiğince skoru elde etmesine rağmen her nedense Aykut Kocaman’ın Fenerbahçe’si, istenilen ve beklenilen futbolu sergilemekten uzak kaldı.

Büyük ümitlerle transfer edilen Mehmet Ekici, Van Persie olma yoluna girdi. Ne geçmez tükenmez sakatlıkmış bu. Aykut Kocaman’ı da anlamıyorum. Zirveye bu kadar yaklaştığı sürede takım olgusunu yanlış kurmaya başladı. Sanki yeniden futbolun kitabını yazmaya çalışıyor. Elinde mevcut santrforlar varken, santrforsuz oyunu tercih ediyor. Bu nasıl bir teknik direktörlük kafasıdır bir türlü çözemiyorum. Son Konya deplasmanında kulübede Fernandao oturuyor, Soldado oturuyor ama golcülük hüviyetini taşıyacak santrfor eksikliğiyle Fenerbahçe sahada görüntü veriyor. Böyle yanlışları yapmaması lazım Aykut’un..

Bir de utanmaz, arlanmaz Van Persie var. Oturduğu yerden milyonlarca euro kazanıyor. Bir türlü sakatlığı geçmiyor. Onun sakat olduğuna inanmıyorum. Ruhen sakatlık yaşıyor zannediyorum. Eğer Kocaman lig arasında bu kötü gidişatı düzeltmezse ligin 2. yarısında da sıkıntılar çekebilir. Bazı safralaşmış futbolculardan kurtulması gerekir.