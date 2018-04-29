Bardağın dolu tarafını görün!

Taraftarına göre, F.Bahçe iyi oynamıyor... Spor yazarına göre, “Keyif veren” bir futbolu yok... Hem Fenerbahçeli, hem spor yazarı olmayanlara göre de; takım eski günlerinde değil...

Seri galibiyetler yakalayıp durmadan maç kazanan sarı-lacivertliler; bir türlü övgüyü yakalayamıyor. F.Bahçe gerçekten, bu kadar kötü mü? Hayır!

Bir kere en önemli özelliği; lider dahil, hiç bir kulübün uygulamadığı/uygulayamadığı kadar, oyun disiplini içinde... Beğen-beğenme, takım oyunu oynuyorlar.

Kadrosu neredeyse sabit... 6 aylık bebeklerin bile, ilk onbiri ezbere sayacağı kemikleşmiş bir bütünlük içinde... Kimin nerede, ne, nasıl ve hangi şartlarda neler yapacağı da kurala/düzene/sürekliliğe sahip... Süper oynayanı yok ama, beter oynayanı hiç yok. Çünkü hocasında af yok. Milletin beğenmediği takım bu... Artıları herkesten fazla, ama neymiş... Gösterişli futbol oynamıyormuş... Süper Lig, Medrano Sirki değil ki; canı çeken palyaço olsun.

★★★

F.Bahçe, hiç haketmediği kadar eleştiri yağmuruna tutulsa da; doğru bildiğinden asla şaşmıyor. Dün de Kasımpaşa karşısında, milletin gönlünü hoş tutmak için değil; kendi oyun stratejisinin gerektirdiği gibi davrandı. Gene ﬁ yakası yoktu ama, efektif oyun şablonu vardı. Gereğinden az değil, gereğinden fazla değil; olması gerektiği kadar oynadı. Kendi kalesine gol atmak, talihsizlikti.

★★★

Fenerbahçe, beni de fazla heyecanlandırmıyor ama; matematik gibi pek de sevimli olmadan, elzem olmayı başarıyor. Beğenmemek, anlamsız bulaşıcı bir hastalık gibi herkese yayıldı. Biraz da bardağın dolu tarafını görsek!