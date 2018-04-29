Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Yazarlar
  2. Ali Sami ALKIŞ

Ali Sami ALKIŞ

 asalkis@stargazete.com

Bardağın dolu tarafını görün!

29 Nisan 2018 Pazar

Taraftarına göre, F.Bahçe iyi oynamıyor... Spor yazarına göre, “Keyif veren” bir futbolu yok... Hem Fenerbahçeli, hem spor yazarı olmayanlara göre de; takım eski günlerinde değil...

Seri galibiyetler yakalayıp durmadan maç kazanan sarı-lacivertliler; bir türlü övgüyü yakalayamıyor. F.Bahçe gerçekten, bu kadar kötü mü? Hayır!

Bir kere en önemli özelliği; lider dahil, hiç bir kulübün uygulamadığı/uygulayamadığı kadar, oyun disiplini içinde... Beğen-beğenme, takım oyunu oynuyorlar.

Kadrosu neredeyse sabit... 6 aylık bebeklerin bile, ilk onbiri ezbere sayacağı kemikleşmiş bir bütünlük içinde... Kimin nerede, ne, nasıl ve hangi şartlarda neler yapacağı da kurala/düzene/sürekliliğe sahip... Süper oynayanı yok ama, beter oynayanı hiç yok. Çünkü hocasında af yok. Milletin beğenmediği takım bu... Artıları herkesten fazla, ama neymiş... Gösterişli futbol oynamıyormuş... Süper Lig, Medrano Sirki değil ki; canı çeken palyaço olsun. 

★★★ 

F.Bahçe, hiç haketmediği kadar eleştiri yağmuruna tutulsa da; doğru bildiğinden asla şaşmıyor. Dün de Kasımpaşa karşısında, milletin gönlünü hoş tutmak için değil; kendi oyun stratejisinin gerektirdiği gibi davrandı. Gene ﬁ yakası yoktu ama, efektif oyun şablonu vardı. Gereğinden az değil, gereğinden fazla değil; olması gerektiği kadar oynadı. Kendi kalesine gol atmak, talihsizlikti. 

★★★ 

Fenerbahçe, beni de fazla heyecanlandırmıyor ama; matematik gibi  pek de sevimli olmadan, elzem olmayı başarıyor. Beğenmemek, anlamsız bulaşıcı bir hastalık gibi herkese yayıldı. Biraz da bardağın dolu tarafını görsek!

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA