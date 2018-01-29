Beraberlik iki ekibe de yaramadı

Ezeli rakiplerin karşı karşıya geldiği maçta ilk yarı itibarıyla tempo da yok, heyecan da.. Her iki takım da beraberliğe razı bir şekilde maça çıkmışlardı. İlk yarıda gole yakın Fenerbahçe olurken, İsmail ile çok önemli olan bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. İsmail Köybaşı bu pozisyonda topu ağlara yollayacağına Trabzonspor kalecisi Onur’a teslim etti.

Fenerbahçe sağdan Isla ile kenar akınlarını kullanırken, soldan da İsmail’le bindirme yapmak istedi. Ama sonuca gidecek gol pozisyonu bulmakta zorlanmış oldu. Trabzonspor takım olarak kendi sahasında oynamasına rağmen etkili olmaktan uzak kaldı. İkinci yarıda Arjantinli Jose Sosa’nın oyuna girmesiyle Trabzonspor’da bir hareketlilik gördük. Ardından da Bordo-Mavililer, Burak Yılmaz’ın kafa golüyle 1-0’ı yakaladı. Oyunda bu golle maça da heyacan geldi. İkinci gole yaklaşan Burak Yılmaz topu ayağından açınca kaleci Volkan’a teslim ederek Trabzonspor’u ikinci golden mahrum bıraktı.

Maç Trabzonspor’un bir gollü galibiyeti ile bitecek diye beklerken, karşılaşmanın son dakikalarına yakın bir zaman içinde Josef de Souza’nın golüyle Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İşte maçın da gerçek sonucu ortaya çıktı. Karşılıklı atılan gollerle böylesine ezeli rakiplerin karşılaştığı maç da berabere bitmiş oldu.

Fener, Trabzon’da kaybettiği iki puanla şampiyonluk yarışının uzağında kaldı. Bu şekilde oynamaya devam ettiği takdirde Aykut Kocaman’ın dillendirdiği “Şampiyorluk”, Sarı-Lacivertliler için Kaf Dağı’nın arkasında kalacak.

Maçın hakemi Ali Palabıyık’a gelecek olursak, gereksiz faul düdükleriyle maçın temposunu düşürdü.