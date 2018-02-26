Beşiktaş adeta küllerinden doğdu

Beşiktaş için ligin final maçıydı.. Fenerbahçe’ye yenilirse lig yarışına havlu atacaktı. Talisca ve Pepe’nin yokluğuna son dakikada Oğuzhan’ın hastalığı da eklenince Şenol Güneş’in planları alt üst oldu. Tolgay orta alanda maestro alarak sahaya çıktı. Vida-Tosic ikilisi ilk defa yan yana oynatıldı..

Aykut Kocaman, Başakşehir önündeki taktiği uygulayarak derbiye hücum presle başladı. İlk 10 dakikadaki baskı karşısında Beşiktaş bocaladı.. Dirar ile gelişen atakta önce Giuliano vurdu. Topu Vida çigi üzerinden çıkardı. Dönen topu “ofsayt” pozisyonundaki Fernandao filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Cüneyt Çakır ve ekibi bu pozisyonu atlayarak büyük hata yaptı.

Golden sonra Beşiktaş önce oyunu dengeledi, ardından ataklarını sıklaştırdı. “Kocaman neden Volkan’ın yerine Kameni ile başladı?” deniliyordu ama Alanya maçının yıldızı kaleci Kameni, Quaresma’nın muhteşem trivela vuruşunda topu 90’dan çıkartarak formayı hak ettiğini gösterdi..

“İlk devre aklında başka ne kaldı?” derseniz Fernandao’nun aşırı sevincinde Beşiktaş taraftarının sahaya yabancı madde yağdırması ve Mehmet Topal’ın alnının kanaması.. Fair-Play çağrısı yapmaktan dilimizde tüy bitti ama tablo yine değişmedi..

İkinci yarı adeta Beşiktaş’ın golüyle başladı. Gökhan Gönül’ün ortasına sürpriz bir koşu yapan ve havada asılı kalarak kafa vuruşu yapan Vida kaleci Kameni’yi mağlup etti. Bu golde Fener defans oyuncularının adam paylaşım hatası vardı.. Fernandao’nun vuruşunda Fabri’nin ceza sahası dışına çıkıp golü önlemesi, Şener’in muhteşem vuruşunda Medel’in topu kafayla çizgiden çıkarması alkışlanacak hareketlerdi. Tolgay’ın liderliğinde Kartal maçı rakip alana yığarken Güneş, Vida’yı çıkartıp Love’ın yanına Negredo’yu aldı ve galibiyeti istediğini gösterdi. İspanyol golcü iki fırsatı harcadı ama son iki golün hazırlayıcısı oldu.

5-0’lık Bayern yenilgisinden sonra yüksek tempoda oynayan Beşiktaş’ta Quaresma’nın trivela vuruşuyla topu ağlara göndermesi gecenin rengiydi.. Öldürücü darbeyi vuran yine Quaresma idi..

İşte büyük takım olmak böyle bir şey.. Ne kadar eksik olursanız olun, 1-0 geriden gelip Fener’i yeniyorsanız herkes sizi alkışlamak zorunda.. Bu zaferle Kartal, zirveye yeniden uçuş yaptı.