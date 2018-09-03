Ali Sami ALKIŞasalkis@stargazete.com
Beşiktaş, ayranı üfleyerek içince..
03 Eylül 2018 Pazartesi
Fenerbahçe ve G.Saray’ın yaşadığı felaketlerden sonra; Beşiktaş’ın “Oh! Ne güzel... Bundan yararlanayım” diye göbek attığını sanmıyorum. Daha çok, “Ya ben de yanarsam” endişesiyle kavrulmuştur. Zaten sahaya çıktıklarında, “Kazaya kurban gitmeme” korkusunu algılamak pek zor olmadı. Bursa da bunu hissetmiş olmalı ki, ne kadar gözdağı versem o kadar iyidir mantığı ile yüklenip durmaya başladı. İlk devrede Karius’u neredeyse faka bastıracaklardı. Olmadı!
***
Tempo olmadan hiçbir şeyin olamayacağını sağır sultan duydu/öğrendi ama; bizim ligdekilerin bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor. Tembellerden tempo isteme de, ne istersen iste... Böyle olunca, ulaşmak istediğin sonuç veya başarı; mecburen başka etkenlerin devreye girmesiyle ulaşacak delik arıyor. Futbolumuzun yavan kalmasının bir nedeni de bu... Koşmuyorlar!
Ekranda sıkça koşu istatistikleri veriliyor ama, onlar takım koşusu değil; kişisel koşu... Ondan bahsetmiyorum. Esas mesele toplu tempo!
***
Aslında istatistiklerin canı cehenneme... Beşiktaş “Toplu Tempo” yapmadan, ikinci yarı başında gole kavuştu. Koşmuşsun koşmamışsın kimin umurunda! Ancak Oğuzhan’ın sürüklediği ataklar, Babel’in golüyle taç giydi. Gol güzel olunca, tüm olumsuzluklar bir anda resetleniyor. Yoksa Beşiktaş, öyle ahım şahım bir futbol oynamıyordu.
Bu hafta ligde alınan şok sonuçlardan sonra, bazılarının sütten ağzı fena yandığı için, Beşiktaş’ın ayranı üfleyerek içmeye çalışması normal!
***
Beşiktaş ikinci yarıda daha hareketli olmasına ve golünü atmasına rağmen, sonlara doğru geri çekildi. Bursa da baskıyı arttırınca sonuç aldı. Büyükler için lanetli bir hafta oldu.
Yazarın Diğer Yazıları
-
2Eylül2018Fırtına yarattı, tsunamide gitti
-
31Ağustos2018Hem tepeledi... Hem Pepe’ledi!
-
29Ağustos2018Türk futbolu demek, kargaşa demektir!..
-
28Ağustos2018Bitik G.Saray’dan Bildik G.Saray’a!..
-
27Ağustos2018Yok olmadan “Şok” oldu
-
24Ağustos2018İlk yarıda etkili, 2. yarıda akıllı!
-
21Ağustos2018Nispet politikası görgüsüzlüktür!
-
20Ağustos2018Emre tercihi, aceleci karar
-
19Ağustos2018Slimani çalıştı ama yetmedi!