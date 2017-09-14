Beşiktaş kararlı olduğunu gösterdi

Beşiktaş yönetimi, deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş ile geçtiğimiz iki sezonda da Süper Lig’de şampiyonluk sevincini yaşarken aynı başarıyı Avrupa kupalarında göstermediği için Şampiyonlar Ligi’ndeki grubundan bu kez çıkma isteğinde olduğunu yapmış olduğu yeni transferler ile göstermişti.

Aynı düşünce ve arzu içinde olan Şenol Güneş ve futbolcuları da çok önemli olan bu ilk maçta çok iyi mücadele edip galip gelmeyi bildiler.

Siyah beyazlıların sahaya çıkan ilk onbirine baktığımız zaman Şenol hocanın hiç bir risk almadan klasik kadrosu ile sahaya çıktığını gördük. Son Karabüksopr maçını düşündüğümüzde bu çok doğru bir tercihti.

Beşiktaş takımı oyuna çok dengeli ve çok akıllı bir şekilde başladı. Bekler gereksiz yere hücuma çıkmazken orta alan oyuncuları rakibe rahat top oynama şansı bırakmadı ve özellikle sağ kanattan etkili ataklar başlattılar.

İşte bunlardan birinde Ricardo Quaresma’nın ortasına harika bir kafa vuruşu yapan Anderson Talisca, Portekiz işi golü rakip ağlara gönderdi.

Ancak gol sonrası ilginç bir şekilde geri çekilen Beşiktaş, köşe vuruşundan Dusko Tosic’in kendi kalesine attığı top ile golü yedi. Beşiktaş gibi bir takımda, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan Tosic gibi bir savunmacının böylesine acemice bir kafa vuruşu ile topu kendi ağlarına göndermesi ise inanılır gibi değildi!

Yediği gol sonrası paniğe kapılan siyah beyazlıları Cenk Tosun’un sert şutundan gelen gol kendine getirirken golde İspanyol kaleci Casillas’ın hatasının payı da vardı.

Oyunun ikinci yarısında ise galibiyeti korumak isteyen temsilcimiz oyunu kendi yarı alanında kabul edince zaman zaman sıkıntılar yaşasa da biraz Porto forvetlerinin beceriksizliği biraz da kalecisinin başarısı ile çok önemli üç puanı hanesine yazdırmayı bildi.

Son iki yıldır Şampiyonlar Ligi gurup maçlarında boy gösteren 39 yaşındaki İngiliz hakem Anthony Taylor tüm maç boyunca kontrolü elden bırakmadı ve başarılı bir yönetim gösterdi.

İlk yarıda rakibini sportmenlik dışı bir şekilde tutarak durduran Ricardo’ya doğru bir sarı kart gösterdi.

İkinci yarıda oyunu geciktirdiği düşüncesi ile Caner’e gösterdiği sarı kart ise tartışmaya açıktı.