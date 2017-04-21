Beşiktaş’a çok yazık oldu!

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Fransa’da iyi oynadığı ve uzun süre önde götürdüğü, ancak kişisel hatalar nedeniyle mağlup bitirdiği maçın rövanşında 2-1 galip geldiği müsabakanın uzatma devrelerinde de başka gol olmayınca penaltı vuruşları sonunda şanssız bir şekilde elendi.

Oyunun ilk yarısına baktığımız zaman dersine daha iyi çalışmış olan, oyunu genelde kendi yarı alanında kabul eden ancak Beşiktaş’a baskı uygulayıp alan daraltan, çizgi halinde yakaladığı Kartal savunması önünde de özellikle çabuk ve usta oyuncusu Lacazette ile bir gol bulan ve önemli fırsatlardan da yararlanmayan tarafın Fransız temsilcisi Lyon olduğunu gördük. Temsilcimiz Beşiktaş ise Fransa’daki ilk maça oranla daha etkisizdi ve rakibine kendi oyununu kabul ettirmekte oldukça zorlanmasına rağmen de olmayacak bir pozisyonda Talisca’nın ayağından golü buldu. Ancak bir kaç dakika sonra Lacazette’in golüne engel olamadı.

Maçın ikinci yarısında ise ilk yarıya oranla daha istekli başlayan, rakibine baskı uygulayıp kendi oyununu onlara kabul ettirmeye çalışan Siyah-Beyazlılar, Adriano’nun güzel ortasına Talisca’nın harika kafa vuruşu ile ikinci golü atıp oyuna tekrar ortak oldular. Kalan bölümlerde her iki takım da pek çok gol pozisyonundan yararlanamadı. 2009 yılından bu yana uluslararası arenada görev yapan 44 yaşındaki Sırp hakem Milorad Mazic, UEFA Hakem Kurulu’nca çok önemli maçlarda görevlendirilen ve maç öncesinde çok sıkıntılı geçebileceği düşünülen bu önemli mücadele için seçilmiş doğru bir isim.

Dün akşamki oyunda ise pozisyonlara çok yakın oldu ve deneyimi ile bu zor maçı önemli bir hata yapmadan bitirdi.

İlk yarıda rakibine sert ve kontrolsüz bir şekilde faul yapan Adriano’ya gösterdiği sarı kart doğruydu. Talisca’ya sert ve kontrolsuz bir faul yapan Gonalons’a da gösterdiği sarı kart doğruydu.

İkinci yarıda rakibine karşı dirseğini kural dışı bir şekilde kullanan Tosic’e göstermiş olduğu sarı kart yerindeydi. Lyon ceza alanı içinde Beşiktaşlı futbolcuların penaltı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğruydu. Umut vaadeden bir atağı faul ile kestiği için Gökhan Gönül’e doğru bir sarı kart gösterdi.