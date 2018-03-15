Beşiktaş’tan buraya kadar

Bayern Münh ile oynana ilk maçta farklı yenilgi alan Beşiktaş, prestij ve ülke puanı için çıktığı maçta farklı bir kadro ile oyuna başladı. Beşiktaş’ın ortaya koyduğu futbol, bizim ligimize yeterli olabilir, ama Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih gibi bir takımın karşısında yeterli olmadı.

Maçın başında Tolga’dan dönen topu Thomas Müller, kale dibinden çok kötü vuruşla auta gönderdi. Thiago Alcantara ise18. dakikada Bayern’in glünü attı. Karşılaşmadan büyük bir beklentisi olmayan Beşiktaş’ın, hızlı ve tempolu oyun başlangıcı sonunda böyle bir gol yemesi umutları tamamen tüketti.

Bayern hızlı, çabuk ve dikine oynama isteğiyle Beşiktaş’a üstünlük sağlamış göründü. Ayrıca takım savunmaları bir hayli iyi gözükürken, ilk yarıda gol şansı vermedi. İkinci yarının hemen başında Gökhan Gönül’ün kendi kalesine talihsiz bir şekilde gol atmasıyla Bayern Münih farkı ikiye çıkardı. Vagner Love ise Beşiktaş adına zor da olsa golü atan isim oldu. Bu Beşiktaş golünden sonra Mustafa Pektemek yakın mesafeden beklenen gol vuruşunu yapamadı.

Bu arada bilinen yıldızı Quaresma etkili gollük orta toplarından çok uzak kaldı. Bayern’de son dakikalarda sahne alan Wagner skoru belirledi. Beşiktaş’ın bu maçta yapacağı pek bir şey yoktu. Görünen şu ki Bayern ile Beşiktaş arasında sıklet farkı vardı. Beşiktaş seyircisine gelmek istiyorum. İlk maçtaki farklı yenilgiden sonra stadı böylesine doldurmalarına, takımlarına akıllara durgunluk veren güzellikte destek olmalarına tek kelimeyle helal olsun diyorum.

Kısacası Beşiktaş zorlu Bayern karşısında gücünün yettiği kadar mücadele etti. Fena da oynamadılar. Ama gerçek de şu ki Bayern gibi güçlü bir takıma karşı ancak elden bu kadarı gelirdi.