Ali Sami ALKIŞasalkis@stargazete.com
Beşiktaş’tan büyük Beşiktaşlı olur mu?
27 Haziran 2017 Salı
Bütün bunlar, iki kez üst üste şampiyon olan Beşiktaş’ın, başarı sonrasında yaşadığı “Sendrom-Semptom-Travma” belirtileridir. Bir değil, bir çok hastalığın ipuçlarıdır.
Beşiktaş yönetimi; başarının futbolculardan ya da teknik heyetten kaynaklanmadığını, doğrudan kendilerinin söz, yetki ve beceri sahibi olduğunu anlatmaya çalışan bir hava içinde... Onun için kimseyi umursamıyorlar, önemsemiyorlar.
Bunlar “En modern stadı da biz yaptık... Gelir düzeyini ilk kez 500 milyon liranın üstüne de biz çıkardık... Borsada en yüksek değer artışını da biz sağladık” diye diye; öyle bir havaya girdiler ki, Beşiktaş’a zarar verecek noktaya geldiler.
Bu gidiş. İyi bir gidiş değil...
***
Yönetimin “Ben merkezci” tavrı böyle sürerse; bırakın ard arda üçüncü kez şampiyon olma ihtimalini, yeni sezonda tarihinin en karanlık dönemini yaşama tehlikesine düşerler. Demedi demeyin.
Başarıyı seriye bağlamak hedefi, daha fazla ciddiyet gerektirir. Ama Beşiktaş, sanki işler hep böyle kolayca halledilecekmiş gibi bir rahatlık içinde... Hatta bu rahatlık, giderek fütursuzluğa dönüşüyor. Bu hava; kulübün en tehlikeli, en zarar verici rakibidir.
Beyler... Çalgı, çengi, vur patlasın-çal oynasın dönemi bitti... Yapılması gereken her işi “Yaparız/hallederiz/bitiririz” özgüveni ile ötelemeyin, ertelemeyin... Sahiplendiğiniz aşırı özgüven; EYP düzeneği gibi, beklenmeyen zamanda patlama riskini içerir.
İki yıl şampiyon olmuş gibi değil, hiç şampiyon olmamış gibi davranmaya ihtiyacınız var.
Yönetim gevşeme,
Beşiktaş’a sahip çık!
Yazarın Diğer Yazıları
-
24Haziran2017Demokles’in Kılıcı altındaki transfer!
-
20Haziran2017Farkın farkı!
-
13Haziran2017Arda Hacivat... Terim Karagöz!
-
12Haziran2017Fark güzel umut taze!
-
11Haziran2017Sevgili Terim... 3 puan isterim
-
4Haziran2017Bir, bütün, tek olmanın ödülü
-
1Haziran2017Lekeli finalden tertemiz kupa!
-
30Mayıs2017Medyamızın hâla kavramadığı şey!
-
29Mayıs2017Feda yıllarından efsane yıllarına...