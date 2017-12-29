Bu hal ve gidişle şampiyonluk zor

Fenerbahçe’yi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında TFF 1.Lig ekibi İstanbulspor karşısında izleyince hayretler içinde kaldım. Aykut Kocaman’a sormak istiyorum; “Takımının oynadığı futboldan memnun kaldı mı acaba?” Ben seyrettiğim zaman yemin ediyorum uykum geldi.

Sahadaki mevcut kadroya bakıyorum, neredeyse ligde oynayan tam kadro havasındaydı. Ama amatör takımlar da dahil mahalle takımları bile kazanma adına daha hırslı ve istekli olurdu. Ancak gördük ki, Fenerbahçe sanki veteranlar maçına çıkmış gibi “vurdum-duymaz” bir havadaydı.

Aykut Kocaman, İstanbulsporlu futbolcuların takım halinde 120 kilometre koştuklarından dem vuruyor. Eğer sen de Fenerbahçe isen, rakibin İstanbulspor kadar koşamıyorsan, sana büyük takım demek için bin şahit lazım. Kimin ne yaptığı belirsiz. Taktik yoksunu, beceriden nasibini almamış futbolculardan oluşan bir Fenerbahçe izledim. Yahu Fenerbahçe’nin, antrenman maçlarında bile ilerisi için arzulu ve istekli olması gerekmez mi? Sanki futbolu bırakmışlar topluluğu gibiydi. Bu kadar gayeden uzak, vasıfsız futbol sergileyen Fenerbahçe’yi seyretmek insanları sıkmaya başladı. Eğer bu tempoda devam ederse ligin zirvesine tutunmakta bir hayli zorluk çeker.

Aykut Hoca her ne kadar şampiyonluk türküleri çığırıyorsa da bu hal ve gidişle biraz zor. Şimdi Süper Lig’in devre arası geldi. Ara transferde kimleri alacak bilemem. Ama mutlaka hücumcu bir golcü futbolcu bulamazsa oyun düzenini kurmakta da zorlanır. Orta saha zaten Allah’a emanet, kör-topal gitmeye çalışıyor. Herhangi bir futbolcuyu gündeme alıp methetmeye çalışsam, cımbızla çekip alsam bile bulamıyorum. Aykut’un işi çok kolay değil. Bu kafayla giderse de hiç de kolay olacağa benzemiyor.