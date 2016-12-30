Ali Sami ALKIŞ[email protected]
Bulutlu hava varken, ortalık güneşli olmaz
30 Aralık 2016 Cuma
Bu sezon başladığında, ilk yarı sonunda ortaya çıkacak bugünkü tabloyu kimse tahmin edemezdi. İlk beklenmeyen şey, elbette Başakşehir'in lider olmasıdır. Ama onların bu başarısı, biraz da üç büyüklerin çok sallantılı bir sezon geçirmelerinin de katkısıyla oluştu.
G.Saray sezona iyi başladı, sonra dağıldı. F.Bahçe ise tam aksine, sezona çok kötü başladı; sonra toparlandı. Beşiktaş büyük bir kayba uğramadı ama, herkesin beğenisini toplayan iyi futbolu, kalitesini koruyamadı.
Takım içindeki iyilerin sakatlık serüveni hız kesmeden sürdü. Marcelo darbe aldı. Caner hala sakat. Neyse ki Talisca, eskisinden de daha iyi olarak bu süreci atlattı. Bolu maçında harikaydı. Beşiktaş'ta Oğuzhan, orta sahanın beyni olarak; geçen sezonki kıvamını bulamadı. Tolgay sakatlık sonrasında hala tam olarak kendine gelmiş değil... Takımın üstünde kara bulutlar dolaşırken, Wortalık günlük-güneşlik olamaz. Gene de bu süreci ucuz atlattılar.
Advocaat F.Bahçe'ye ilk geldiğinde, ünlü bir hoca olmasına rağmen; yaşı itibariyle epey hafife alınan biriydi. Ona yönelik güven çok azdı. Ama zaman geçince; takımı toparladı, Van Persie'yi sorun kaynağı olmaktan çıkardı, başlarda kaybolan şampiyonluk şansını yeniden devreye soktu. Savruk ve amaçsız takımı bir bütün haline getirdi. Fenerbahçe süper oynamasa da, takım oyununun gerektirdiği bir çok unsuru sahaya sürebiliyor.
Galatasaray'da ise, son Tuzla yenilgisi; acı bir milat olacak gibi. Hiç bir şey eskisi gibi kalmayacak. Otorite sıfırlandı. Mali yıkım sportif yıkımla birleşti. bunalım had safhada. Riekerink'e yol göründü. Podolski gidiyor, Sneijder bile gözden çıkarılır.
Yazarın Diğer Yazıları
-
27Aralık2016Artık “İ mdat” diye bağırasım geliyor!
-
25Aralık2016Böyle oynarsan, canını yakan çıkar
-
20Aralık2016Dört bir yanı açık çıkmaz sokak yok
-
18Aralık2016Beşiktaş tedirgin oldu
-
15Aralık2016Olaysız, kavgasız, gerilimsiz bir maç
-
11Aralık2016Penaltı sayıları artıyor, hayrola
-
10Aralık2016Yumlu’nun tek kişilik komedisi
-
9Aralık2016Madem ki lideriz, finale de gideriz!
-
7Aralık2016Yenilirsin ama rezil olmak acı