Cenk’i satmak ne getirir, ne götürür!

Beşiktaş yönetimi, 2018 öncesi ara transferde kritik kararlar vermek üzere. En çok tartışılan Cenk Tosun’un Ada’ya transferi. İngiliz kulüplerinden Everton rakamı 20 milyon euroya çekti. Hatta İngiliz basını 30 milyon eurodan bahsediyor. Eğer bu rakamı veren varsa Başkan Fikret Orman bir dakika düşünmeden Cenk Tosun’u bandoyla uğurlar. Ancak burada önemli olan Cenk’in boşluğunu kimin dolduracağı. Elinizde sadece Negredo kalıyor. Yedek kulübesinde bulunsun diye Demba Ba düşünülüyor. Ama bu ikili yetmez. Bayern Münih maçları, Süper Lig’de şampiyonluk yarışı ve Türkiye Kupası’nda hedefe yürümek için mutlaka iyi bir golcü şart. Bu da Cenk’ten gelecek paranın yarısının harcanması demek. Bir de gelecek isim, ya tutmazsa! Ayıkla pirincin taşını!.

Gelelim Vida transferine. Dinamo Kiev’den bedelsiz olarak alınan Hırvat yıldız için takımda kimi keseceksiniz? Bu isim Pepe olmayacağına göre ilk akla gelen Tosic. Bu sezon iyi bir performans gösteren Sırp topçu, eğer kulübeye çekilirse Lens, Medel ve Negredo gibi sorun yaratır.

Üçüncü bir olay Anderson Talisca’nın durumu. Benfica Kulübü, ocak ayında Talisca’yı Çin kulüplerine pazarlayıp para kazanmak istiyor. Beşiktaş yönetimi ise Arda Turan olayını Portekizliler’in bu hamlesine karşılık B planı olarak masada bekletiyor. Eğer Talisca takımdan ayrılırsa Arda, Siyah-Beyazlı formayı giyer.

Son olarak Beşiktaş yönetiminin Quaresma’nın kaprislerine, Oğuzhan’ın formsuzluğuna, Şenol Güneş’in her maça ayrı rotasyonla çıkmasına çare bulması lazım. Yoksa ikinci yarı da sıkıntılar devam eder.