Cim-Bom, Gomis ile devam ediyor

Ligin ilk dört haftasının en çok gol atan iki takımının mücadelesinde Kasımpaşa karşısında daha çok isteyen, daha iyi oynayan ve gol atabilmek için herşeyi yapan taraf olan Galatasaray önemli bir galibiyet ile üç puanı alan taraf oldu.

Geçtiğimiz iki sezonda Galatasaray takımı her maça farklı farklı kadrolar ile çıkar ve hiç kimse ilk onbiritahmin edemezdi. Şimdi ise sokağa çıkın ve futbol ile biraz ilgili olan simitçiye, karpuzcuya ya da taksiciye sorun Galatasaray’ın ilk onbirini size firesiz olarak sayabilir. İşte bu kadro kalitesi ve istikrar, Aslan’a başarıyı getiriyor.

Galatasaray oyunun ilk kırk beş dakikasında usta golcüsü Bafetimbi Gomis’in kişisel becerisi ile bir gol attı ancak iyi oyunuyla birlikte pek çok önemli gol pozisyonunda da faydalanamadı.

Kasımpaşa ise rakibinin gücünün ve kalitesinin farkında olduğu için ilk yarı boyunca oyunu kendi yarı alanında kabul edip ani ataklar ile rakip kaleye gitmeyi tercih etti. Mariano özellikle ilk yarıda çok başarılı oynadı. Her iki yarıda birer gol atan Bafetimbi Gomis çok önemli bir golcü ancak biraz daha kontrollü oynayıp bu kadar çok ofsayt pozisyonuna düşmemeli.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır sonucu etkileyecek bir hata yapmadı. Oyunun ilk yarısında Kasımpaşa ceza alanı içinde Gomis, kafa ile oynama mesafesindeki topa ayağı ile müdahale edince Gomis’in ayağı aynı topa kafa vurmak isteyen Veysel’in suratına geldi ve Cüneyt Çakır bu çok net faulu tespit edemedi ve pozisyonun devamında Rodrigues bariz bir gol şansından yararlanamadı. Bu pozisyonun gol olmaması Cüneyt Çakır adına şans oldu.

İkinci 45 dakikada Galatasaray ceza alanı içinde Kasımpaşalı oyuncuların penaltı beklediği tartışmaya açık iki pozisyonda da hakem Cüneyt Çakır’ın oyunu devam ettirmesi bana göre de doğruydu.