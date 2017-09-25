Cim-Bom, tempo yaptı, 3 puanı kaptı

Yeni sezona Fransız teknik direktörü Le Guen ile iyi bir başlangıç yapan Bursaspor ile ligin en iyi sonuçlarını alan Galatasaray arasındaki maçı, Aslan bitime 9 dakika kala Tolga Ciğerci’nin golüyle kazanmayı başardı: 2-1

Sarı-Kırmızılı takımın ideal onbirini artık herkesin bildiği gibi, yine bu onbirin oyunu orta alandan Fernando ile başlatıp, Ndiaye ve Belhanda’nın kişisel becerileri ile hücum oyuncuları ile buluşturup özellikle Gomis’in ustalığı ile gol bulabildiğini yine herkes biliyor.

İşte Galatasaray takımının oyun sistemini iyi irdelemiş olan Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen’de bu duruma uygun oyun taktiği ile, ilk yarı boyunca takımına oyunu kendi yarı alanında kabul ettirdi, kalabalık orta alan kurgusu ile rakibe boş alan bıraktırmadı ve Agu, Delarge, Batalla, Stancu gibi kontratağa uygun çabuk oyuncuları ile de ani çıkışlar ile gol aradı ve Delarge’nin ayağından bulduğu gol ile soyunma odasına bir farkla önde girmeyi başardı.

Oyunun ikinci kırk beş dakikasında ise ev sahibi Bursaspor takımı Galatasaray’ın baskısına karşı oyunu biraz daha önde karşılamak yerine tüm oyuncuları ile kendi ceza alanı civarında kabul edince kalesinde çok ciddi gol pozisyonlarıyla karşı karşıya kaldı ve bunlardan üç tanesinden Sarı-Kırmızılı hücum oyuncuları faydalanamadı ancak oyuna sonradan giren Feghouli’nin usta vuruşu ile beraberliği yakaladı. Tolga Ciğerci ile de 3 puanı kurtardı.

Cumartesi akşamı oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini yönetmeye aday hakemlerden de birisi olan Fırat Aydınus MHK tarafından atandığı bu önemli mücadelede oyunu kontrolünde çok iyi tuttu, kolay düdükler çalmayarak oyuna olumlu yönde katkıda bulunup başarılı bir müsabaka yönetti.

Galatasaray ceza alanı dışında Stancu ile Serdar Aziz mücadelesi sonucunda ev sahibi takım oyuncusunun yerde kaldığı pozisyonda herhangi bir faul yoktu ve hakemin oyunu devam ettirmesi yerindeydi.

Serdar Aziz’in rakibi Stancu’yu formasından tutarak durdurduğu pozisyonda Sarı-Kırmızılı oyuncuya gösterdiği sarı kart doğruydu.