Cim-Bom’u bırak Akhisar’a bak

Konya’daki Süper Kupa finali dişe diş mücadeleye sahne oldu. Akhisar, Galatasaray karşısında kapasitesini bilerek oynadı. Maçın hemen başında Manu’nun süreklediği pozisyonda direkten dönen topu önünde bulan Seleznyov’un Nagatomo’dan sıyrılıp attığı gol akıl doluydu.

G.Saray 1-0’dan sonra oyunu rakip kaleye yığıp beraberlik golü için bastırdı. Ancak Cim-Bom’un iş yapacak ayakları suskun kaldı. Gomis ilk yarıda neredeyse yoktu. Bir tek Rodrigues, biraz da Feghouli çırpınıp durdu. Maicon-Serdar Aziz ikilisinin uyuşmazlığı Akhisar adına gelişen her fısatta tehlike yarattı. Özellikle Selezynov’un direkten dönen topu ağlarla buluşsa Galatasaray için maç belki de ilk yarı biterdi.

Cüneyt Çakır tartışılan pozisyonda VAR’a başvurup Dany’ye sarı kart gösterdi. G.Saraylılar kırmızı kart bekledi ama bana göre de pozisyon sarıydı. Çünkü Rodrigues’in yanında bir Akhisarlı daha vardı.

İkinci yarıya başlarken Terim’den Belhanda değişikliği bekledim ama yapmadı. 58.dakikaya kadar beklemesi gereksizdi. Son 20 dakikada mücadele tenis maçına döndü. Top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Eren ve Gomis fırsatları harcarken, Akhisarlılar da onlara ayak uydurdu.

Son 10 dakikaya girilirken Cim-Bom bütün riskleri alarak oynadı. Nagatomo’nun yoktan var ettiği pozisyonda topla buluşan Eren, şık bir vuruşla skora denge getirdi. Fener’i yenip Türkiye Kupası’nı kazanan Akhisar, dün de penaltı atışları sonucu lig şampiyonu G.Saray’ı devirip Süper Kupa’yı müzesine götürdü. Yürekten kutluyorum.