Ali Sami ALKIŞasalkis@stargazete.com
Daha başlamadan, kafada bitmiş maç
14 Ekim 2017 Cumartesi
Beşiktaş sahaya çıktı; sanırsın ki hepsi yere çömelip sıra gecesi yapacak... Hareket yok, çünkü derman yok... Pozisyon yok, çünkü atak yok... Şut yok, çünkü gelen yok...
10-15 tane YOK’u böyle bir araya getirsen, bunların toplamından bir tane bile VAR çıkmaz.
***
Beşiktaş böyle de, G.Birliği çok mu şahaneydi de golünü attı. Hayır... Özellikle ilk yarı; uyuz, sıkıcı ve ağır bir maçtı. Evsahibi takım; iki kötünün az daha iyi olan tarafıydı.
Türkiye’de üst üste iki sezon şampiyon olmuş bir takım düşünün ki; bir maçın koca ilk yarısını sıfır etkinlikle bitirmiş olsun...
İkinci yarıda acaba neler olacak diye beklerken; oyuna alınan Ryan Babel daha 3’üncü dakikasında kırmızı kart görmesin mi?
Kararın haklılığını tartışmıyorum bile... O ayak öyle kalkar, Babel öyle sırta vurursa; hakem iki de tokat atmadığı için şükretsin.
***
Pepe iyi-güzel, kariyeri ve karizması harika da; savunmadan top çıkarması, felaket ötesi bir şey... En yakınındakine yan ya da geri pas atması dışında, zeka ürünü hiçbir girişimi yoktu...
Ricardo Quaresma’nın katılımı oyuna belli bir akım/debi/hareketlilik kazandırdı ama; kötü geçen günü aklamaya yetmedi.
Monaco el oğuşturuyor olmalı!
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