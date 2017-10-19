Derbide her zaman favoriler kazanmaz

Türk futbolunun taraftar grupları bu maçın mutlak favorisini Galatasaray olarak görebilir, doğrudur.. Fenerbahçe lige hiç iyi başlamadı. Anlamsız puanlar kaybetti. Beklenen futbolu oynamaktan da çok uzak kaldı. Galatasaray ise lige çok iyi başlangıç yaparak şimdilik zirveye puan farkı atarak yerleşmiş oldu. F.Bahçe ile oynayacağı derbi maçında G.Saray puan avantajını koruma adına maçı berabere bitirse bile aradaki puan farkını koruyacağa benziyor.

Fenerbahçe adına ise maziye bakarak böylesi derbilerde üstünlük sağladığını biliyoruz. Son Yeni Malatyaspor karşısındaki kazanan Fenerbahçe, olağanüstü büyük moral bulmuş olabilir. Yalnız kazanılan bu maç çok abartıldı. Malatya biraz şanslı olsaydı maçın skoru bu şekilde bitmeyebilirdi. Fenerbahçe savunması rakiplere pozisyon vermeye devam ediyor. Hatalı hamleler içinde kalıyor. Eğer kalesinde Kameni olmasaydı, Fenerbahçe Yeni Malatyaspor’u da çok kolay geçemezdi.

Derbilerin havası farklı olur, biliriz. Genellikle de favoriler kazanmıyor. Ama Fenerbahçe’nin beklenen futbolu henüz daha tatmin edici gözükmüyor. Isla ile Dirar iyi bir ikili oluşturdular. Dirar’ın performansı iyiye doğru gidiyor. Ozan’ın futbolu iyi görüntüler sergilemeye başladı. Fakat iki maçlık iyi performans asla yeterli olmaz. Eğer büyük futbol oynayacaksan, takımını galibiyete taşıyacaksan böylesi derbilerdeki performansın çok iyi olmalıdır. Fener’in orta sahasında Josef De Souza herkes tarafından çok beğenilen oldu. Ben hala ısınmış değilim kendisine. Daha çok enlemesine top oynamayı seviyor. Şayet Fenerbahçe, Galatasaray maçını kazanmak istiyor ise mutlaka önde baskılı ve presli oynamak zorundadır. Çok adamla savunma yapmak yerine çok adamı hücumda bulundurursa o zaman galibiyet şansını da yakalamış olur.