Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

  1. Yazarlar
  2. Ali Sami ALKIŞ

Ali Sami ALKIŞ

 asalkis@stargazete.com

Emre tercihi, aceleci karar

20 Ağustos 2018 Pazartesi

Hareketli olmakla, hareketi organize etmek arasında ciddi bir fark var. G.Saray da maça istekli başladı, hızlandı, baskı kurdu ama; hareketli olmasının ödülünü ancak devre bitimine doğru alabildi. Onyekuru’nun Hagi stili aşırtması, görsel bir zenginlikti.

Emre Akbaba transferiyle gündemin ana maddesini oluşturan G.Saray, bu yeni itici güçle kendine gelmişti. Taraftarın da, bu yeni transferle keyifli olduğu açıkça anlaşılıyordu. Ama bu kadar aceleyle oynatılmasını yadırgadım. Aceleci bir karar.

Golün biraz geç gelmesi sıkıntı yaratmadı. Sahadakiler de tribündekiler de, 3 puandan emin görünüyordu. Bu yüzden telaş, panik, sıkıntı oluşmadı. Zaten olması gereken de oldu. Aşırtma gol güzeldi.

***

İlk yarıda, çift dalınarak ceza sahasında oluşan pozisyonda; G.Saray penaltı bekledi. Fakat tamamen topa müdahale olduğu için, devam kararı doğruydu. VAR’a bile başvurulmayacak kadar net bir durumdu.

Saçma sapan zam talepleri yüzünden, gül gibi geçinip gittiği G.Saray’da herdef adam haline gelen Gomis; ipleri kopma noktasına getirdi. Burnu sürtünsün diye geçmişte gözdağı verilen Gomis, dün de ikinci yarıda oyuna alındı.

***

Göztepe’de Yasin’in, kendisinin gözden çıkarılmasına esaslı bir cevap vermek için çabaladığı kolay anlaşılıyordu. Ders vermek ya da intikam amaçlı futboldan nefret ederim.

Onyekuru’nun kendini kabul ettirme çabası ise, futbolun doğal içgüdülerinden biridir. Yuto Nagatomo’nun da, iki günlük idmanla başladığı G.Saray serüvenini kararlılıklla/başarıyla/istikrarla sürdürmesini hayranlıkla izliyorum. Bravo!

 

TSK´dan nefes kesen operasyon

TSK´dan nefes kesen operasyon

21 Ağustos diyanet.gov.tr İl İl bayram namazı vakti saatleri Diyanet son dakika açıklaması

21 Ağustos diyanet.gov.tr İl İl bayram namazı vakti saatleri Diyanet son dakika açıklaması

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En karizmatik bebekler

En karizmatik bebekler

Yazarın Diğer Yazıları

Tüm Yazıları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA