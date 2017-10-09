Evliliklere nasıl yardımcı olabiliriz?

Evlilikleri yolunda gitmeyen kişiler, bu durumla baş etmek için farklı yollar denerler. Öncelikle evlilikleri üzerine olağandan fazla düşünmeye başlarlar. Sorunun nerden çıktığını, kimin ne kadar sorumluluğu olduğunu anlamaya çalışırlar. Durumu eşlerine iletmeye, evlilikleri üzerine eşiyle konuşmaya çalışırlar. Bazı çiftler bir yol bulup işleri rayına koyabilirler. Bu yöntemle İşlerin yoluna gitmediğini düşünen eşler, kendi aileleriyle evlilikleri konusunda dertleşmeye başlayabilirler. Anneler ve kardeşler bazen de kuzenler dert ortağı olurlar. Bazı çiftler bu aşamada iyi tavsiyeler alırken, bazı eşlerde işler daha da karışır. Kişiyle duygusal bağları olan aile üyeleri ateşe benzin dökebilirler. Kişinin haklı diğer eşin haksız olduğunu güçlü bir şekilde ifade etme eğiliminde olabilirler. Bu aşamada diğer bir yöntem de evlilikler ile ilgili kitaplar okumaya başlamaktır. Çok sayıda ve farklı pencereden bakan ilişki kitapları, bazen yardımcı olur bazen de işleri daha karmaşık hale getirebilir.

Evliliklere yardımın terapi dışında iki yolu

Evlilikleri yolunda gitmeyen eşlerin terapilerden önceki aşamalarda gerçekten yardım edici araçlara ihtiyaçları var. Kanaatimce bu yardımın terapiler dışında iki güçlü yolu var. Birincisinde eşlere yardımcı olacak rehber metinler oluşturmak. İkinci olarak da evlilik güçlendirme eğitimlerini yaygınlaştırmak. Rehber metinler; karar almaya yönelik pratiklikte, önerileri açısından uzlaşılmış güvenilir bilgiler içeren ve kültüre duyarlı olmalıdır. Aynı şekilde evlilik güçlendirme eğitimleri de sadece bilgi veren değil aynı zamanda beceri öğreten nitelikte olmalıdır.

Sorunlar anlamlandırmak ve beceri kazanmak

Evlilik terapilerinin yapmaya çalıştığı temel şey, seanslarda eşleri rahatlatmak veya sorunlarında uzlaşma sağlayarak evlerine göndermek değildir. Bunların olması iyi şeylerdir ama esas iki temel amaç vardır: Eşlerin sorunlarını anlamalarını sağlayan bir formülasyona ulaşmak ve aralarındaki sorunları yönetecek beceri ve alışkanlıklar kazanmasını sağlamaktır. Eşler aralarındaki sorun alanları madde madde sıralayabilir ve her birinin nasıl geliştiğini anlar hale gelirse ilk amaç gerçekleşmiştir. Eşler kısırdöngüye sebep olan tutum ve davranışlarını değiştirme için yeni tutum ve davranış alışkanlıkları kazanmaya başlayıp, bu yeni becerilerde ustalaşmaya başladıklarında ise ikinci amaç gerçekleşmiş olur.

Evliliklere yardımda farklı yöntemlerin avantaj ve dezavantajları

Evliliklerdeki sorunlara yönelik rehber metinler, olup bitenlerin anlaşılması ve anlamlandırılması konusunda işe yararken, beceri öğretmede daha az etkilidirler. Evlilik Güçlendirme Eğitimleri ise hem evlilikte sık yaşanan sorunları anlaşılmasına hem de sorunları yönetme becerisi ve alışkanlıkları kazanılmasına yardımcı olabilir. Eğitimlerin eksiği ise ancak o iki eşle ilgili özel sorunlara değil genel sorunlara yoğunlaşmasıdır. İki eşin sorunlarına özelleşme ise ancak evlilik terapileri ile mümkündür. Ama ulaşılabilirlik ve ekonomik olma açısından ise sıralama rehber metinler, eğitimler ve terapiler şeklindedir.

Sonuç olarak evliliklere yardım etmenin toplamda üç yolu vardır. Birincisi evlilere ve onlara yardımcı olmak isteyen ailelere de yol gösterecek rehber metinler oluşturmaktır. İkinci olarak da Evlilik Güçlendirme Eğitimlerini topluma mümkün olduğunca yaymaktır. Üçüncüsü de ihtiyaç duyan eşlere yardımcı olacak terapilere ulaşma imkanları oluşturmaktır.