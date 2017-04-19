Favori ve avantajlı olan taraf G.Saray

Galatasaray ile Fenerbahçe bu kez şampiyonluk ya da ikincilik için değil, sezon boyu kötü futbollarını, aldıkları kötü sonuçları unutturmak için birbirleriyle mücadele edecek. Derbi, Türk Telekom Arena’da oynanacağı için ben Galatasaray’ı avantajlı ve favori olarak görüyorum. Ama benim söyledimlerini Galatasaraylı futbolcular ve teknik direktör İgor Tudor yerine getirirse. Aksi takdirde bu derbi de Galatasaray için hüsranla sonuçlabilir.

Öncelikle şunu bir kez daha hatırlatayım. Ben yazmaktan siz de herhalde okumaktan bıkmışsınızdır. Galatasaray’da top koşturan futbolcuların büyük bir bölümü başarıya doymuşlardan oluşuyor. Bunlar idmanlarda fazla çalışmayı sevmiyorlar. Üzerlerindeki formanın kıymetini de kavrayamamışlar. Maçlarda işi idare ediyorlar. Bir varlarsa, on yoklar. Ben sezonun daha başında bunları belirtip, Galatasaray için şampiyonluk treninin kaçacağını, tabeleya girmesinin bile zor olacağını hep yazdım. Ama dinletemedim. Karşı çıkıp çok bilenler şimdi kayıplarda.

Favori ve avantajlı Galatasaray dedik ama şunları yapmalı Sarı-Kırmızılı futbolcular. Hepsi pazar günü bu derbiyi kazanmak için varını yoğunu ortaya koymalı. Teknik direktör İgor Tudor, son Başakşehir maçındaki kadro hatalarını tekrarlamamalı. Selçuk sahada daha çok koşup dikine oynamayı tercih etmeli. Sneijder taşın altına elini değil vücudunu koymalı. Japonya yolcusu Podolski giderayak golcülüğünü konuşturmalı. Taraftar da 90 dakika boyunca fair-play’den sapmadan takımını desteklemeli. Bunlar yapılırsa Galatasaray maçı kazanır böylece hem camiasıyla hem de taraftarıyla barışır. Bunun örnekleri tarihte vardır.

İgor Tudor, Başakşehir karşılaşmasında havaya girip, Fenerbahçe derbisinin provasını yapmak istedi. Sonuç tabii ki hüsran oldu. Sen Sneijder’ı, Podolski’yi gaza gelip kulübede oturtursan, işte böyle duvara toslarsın. Aslında o futbolcular seni faka bastırdılar. Sen teksin onlar ekip. Seni yemek için her zaman hazırlar. Sen gardını almak zorundasın, almadın. Yönetim de çanak tutunca faka bastın. Derbide bu hataları yapmaman gerek. Onları oynatıp sahada sorumluluk ver ki, ne yaptıklarını hep birlikte görelim.