F.Bahçe iyi yolda

Alanyaspor, F.Bahçe deplasmanında oyuna Fernandes’le pozisyon bularak başladı. Yalnız bu gol topunu iyi kullanamayarak Fenerbahçe kalecisi Kameni’ye teslim etti. Daha sonra da kendi yarı alanında kalarak Sarı-Lacivertliler’in rahat oynamasını sağladı. Giuliano, Alanya kalecisini de çalımlayarak attığı golle Fener’i öne geçirdi.

Alanya kendi kalesinde gördüğü golden sonra hücumda çoğalmaya başladı. Fenerbahçe Aatıf’ın geliştirdiğij atakta Fennandao’ya al-at pasıyla ikinci gol geldi. Alanya Douglas’la bir gol pozisyonu daha buldu ama ev sahibinin kalecisi Kameni bir kez daha gole izin vermedi. Mehmet Topal’ın direkten dönen şutuyla ilk yarı tamamlandı. İkinci yarıda ise Josef’in düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Giuliano gole çevirince Kanarya golleri üçledi.

Fener iyi yolda olmaya başladı. Orta sahasında Josef ile Mehmet Topal öne çıkararak hücum ağırlıklı futbola özen gösterince Fener attığı gollerden çok daha fazlasını kaçıran oldu. Ben bu Fenerbahçe’nin oyun şekline şapka çıkarmaya başladım. Üç gol attıktan sonra hala gole koşuyor olması, çok iyi takım savunması yapması Fener’in artıları olarak gözüktü.

Alanya ise iyi futbol oynuyor gözüküyor. Pozisyonlara da giriyor. Ama girdiği pozisyonları gole çeviremezse kalesinde gördüğü gollerle maçı kaybetmeye mahkum oluyor. Fenerbahçe zirve yaşında emin adımlar giderken, oynadığı futbolla beğeni kazanmaya başladı. Hal böyle olunca da 12. Adam yani taraftar tribünlere gelmeye başladı. Fener iyi futbol oynayıp kendi saha ve seyircisi önünde farklı skor elde edebiliyor ise ayrıca seyir zevki de veriyorsa bizlere de meth etmek düşüyor.