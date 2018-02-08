F.Bahçe kendini zorlamadan turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nın ilk maçında deplasmanda Giresunspor karşısında 2-1’lik bir galibiye aldığı için kendi sahasında oynadığı rövanş karşılaşmasına çok büyük bir avantajla çıktı.

Aykut Hoca da Fenerbahçe takımını bu maçta rotasyona sokarak sahaya sürdü. Giresunspor, Sinan’la pozisyon buldu. Biraz şanslı olsaydı kaleye giden top direkten dönmez, gol olurdu. Ardından gelişen akında Dialiba golü buldu ve Giresun’u maç başında öne geçirdi. Hemen ardından Samed’le gelen Fenerbahçe golü maçı eşitledi.

Eljif’le kaçırılan goller var. Eljif hakkında konuşmak gerekirse ‘Kumaşı var’ diyorlar, ama bana göre yok. Fenerbahçe, Aatıf’ın kaydettiği şık golle geriden gelip öne geçti.

Giresun takımında orta sahanın ortasında oynayan Dodo’yu çok beğendim. Fener savunmasının arkasına ve araya attığı toplarla harika servisler yaptı. Bence Giresun’da değil, herhangi bir büyük takımda oynasa sırıtmaz.

Fenerbahçe attığı gollerle turu garantiye alırken, maçı da ikinci yarıda rölantiye aldı. Dirar’ı izlerken sıkılmaya başlıyorum. Fernandao çok iyi niyetli, her tarafa koşuyor fakat yeterli kalmıyor.

Giresun, Fenerbahçe karşısında özellikle ikinci yarıdaki pas trafiğiyle olağanüstü üstün gözüktü. Ama gol bulmakta bir hayli de zorlandı. Eğer gol yollarında biraz daha cesaretli olsalardı bu maçın skoru çok şeylere gebe kalırdı.

Fenerbahçe iyi bir futbol sergilemedi ama turu atlamasını becerdi. Zaten ilk maçta avantajla Saracoğlu’na gelmişti ve bu avantajını da iyi kullandı.