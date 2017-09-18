Fener, Alanya’da hayat buldu!

Fenerbahçe’de bu sezon teknik adam değişikliği ile başlayan ve kadroya yeni katılan oyuncu sayısının fazlalığı ile devam eden değişimin sancıları Alanyaspor karşısında önemli bir galibiyet alınmasına rağmen hala ciddi bir şekilde hissediliyor.

Dün akşam sahaya çıkan Sarı-Lacivertli ilk onbir içinde yer alan oyunculara baktığımızda geçtiğimiz sezondan sadece Hasan Ali, Roman, Ozan ve Josef’in oynadığını, geri kalan yedi kişinin ise kadroya bu sezon dahil olduğunu görüyoruz.

Oyunun ilk yarısının ilk otuz dakikası boyunca çok pozisyon üretemese de oyuna hakim olan, topun kendisinde kalmasını sağlayan taraf olan Fenerbahçe, Hollandalı yeni golcüsü Janssen ile de bir gol buldu. Ancak ilk yarının son on beş dakikalık bölümünde anlaşılmaz bir şekilde geri çekilen ve orta alan hakimiyetini rakibine kaptıran Sarı Lacivertliler savunma hatası sonunda bir gol yese de gecenin başarılı oyuncusu Valbuena ile bulduğu gol ile soyunma odasına önde girmeyi başardı. Fransız yıldız Valbuena bu sezon Fenerbahçe’nin en önemli kozu olacak. Duran ve hareketli toplara iyi vuruyor, çok iyi ortalar yapıyor ve gerektiğinde yürüyerek adam geçiyor.Bir diğer yeni transfer Janssen de genç, kuvvetli ve gol şansı yüksek bir oyuncu. Bu oyunculara orta alanda daha etkili olabilecek bir Guillano da eklenirse her geçen hafta daha iyi bir Fenerbahçe izleyebiliriz. Maçın hakemi Mete Kalkavan doksan dakika boyunca kontrolü elinde tutup iyi bir yönetim gösterdi.

İlk yarıda Fenerbahçe ceza alanı içinde Alanyasporlu oyuncuların penaltı kararı beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğruydu.

İkinci yarıda Alanyaspor ceza alanı içinde top ile ilerleyen Janssen’i, top ile oynama düşüncesi olmayan Tzavellas vücut darbesi ile durdurup düşürünce hakem Mete Kalkavan, Fenerbahçe lehine doğru bir penaltı kararı verdi.