Fener bir hafta geride kalmış!

Bazı oyuncuların transferinde gecikme yaşayan Fenerbahçe, ligin ilk dört haftasında yaşadığı puan kayıplarının ardından kazandığı Alanya ve Beşiktaş maçları sonrasında bu sezonun şampiyon adayları arasında “Ben de varım” demişti. Ancak Akhisar deplasmanında bu başarısını devam ettiremedi.

Oyunun ilk yarısına baktığımızda, üst üste iki galibiyet alan Fenerbahçe’nin özellikle Beşiktaş karşısındaki son galibiyetin etkisinde kalıp “Nasıl olsa ben her maçı kazanırım” havası ile bu müsabakaya çıktığını ve hala bir hafta geride kalmış olduğunu gördük. Her iki yarı boyunca da rakibine özellikle orta alanda baskı uygulayamayan ve topa hakim olmakta zorluk çeken Sarı-Lacivertliler, Janssen ve Valbuena gibi gol ayaklarını da gol noktalarında buluşturmakta zorlandı.

Maçın ikinci yarısında da sahada varlık gösteremeyen bir Fenerbahçe ile kontrollü oynayıp gol arayan Akhisar’ın mücadelesinde Onur ile golü bulan ve üç puanı alan taraf ev sahibi oldu.

Bu sezon üç maç yöneten Bülent Yıldırım şampiyonluk kovalayan takımlardan hiçbirinin maçında görev almamıştı. MHK tarafından bu önemli maçta görevlendirilen deneyimli hakem dün akşam oyunun son bölümünde disiplin kararlarında hatalar yaptı.

İlk yarıda Janssen’e gösterdiği sarı kart doğruydu. Valbuena’yı düşürerek durduran Caner’e doğru bir sarı kart çıkardı. Akhisarlı oyuncuların penaltı beklentisi içinde olduğu pozisyonda top, Ozan’ın karnına çarptı ve hakemin devam kararı doğruydu. Üst üste taktik fauller yapan Sissoko’ya göstermiş olduğu sarı kart kurala uygundu.

Yine Skrtel’e gösterdiği sarı kart da doğruydu. Alper’e göstermiş olduğu kırmızı kart kararı ise hakem adına önemli bir hata idi. Skrtel’e gösterdiği ikinci sarı kart kararı da tartışmaya açıktı.