Fener eski tas eski hamam!

Robin Van Persie gitti. Teknik direktör Aykut Kocaman da Ozan Tufan’a takıma uyum sağlayamadığı için “güle güle” dedi.

Devre arasında Arnavutluk’un Kukesi takımı ile oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe’yi hiç beğenmedim. “Kalan sağlar bizimdir” demek her zaman “cuk” oturmaz. Fenerbahçe tek santrafora kaldı, o da Fernandao. Roberto Soldado’ya bakıyorum, o da santrafor niteliklerine sahip değil. Hele tek santrafor oynama sistemine hiç uygun değil. Durum böyle olunca orta sahada Ozan Tufan gibi bir futbolcuyu yok ediyorsun, hücumda da Soldado ile Fernandao’ya kalıyorsun. Bu sıkıntılı gidişin sonu iyi değil. Yapılmayan ara transferler, Fenerbahçe’yi “eski tas eski hamama” getirdi.

***

Liglerin ilk başlangıç maçları kolay değildir. Göztepe ile ligde oynanacak ilk maç kendi sahasında oynayacak olsa bile kazanma adına hiç kolay gözükmüyor. Fenerbahçe’nin gidişatı orta sahadaki Mehmet Topal’a kaldı. Bu da kör-topal gitmeye benziyor. Her ne kadar teknik patron Aykut Kocaman, “Şampiyonluk türküleri” çığırıyorsa bile benim hiç ümidim yok.

Fenerbahçe takım olarak çok yavaş top oynuyor. Kenar akınlarında verimi iyi değil. O zaman bu takım nasıl gol atacak? Şansla-mansla bir yere kadar..

Kısacası Fenerbahçe ara transferde elleri boş kalınca, gerekli takviyeyi yapamayınca, biz yine eski Fener’i mi seyredeceğiz?

Orta sahası yan top oynamakta ısrarlı. Hücum bölgelerinde ise zayıf kalıyor. Bu gidişle şampiyonluk Kaf Dağı’nın ardında kalır.

Benden söylemesi...