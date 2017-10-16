Fenerbahçe fişi ilk yarıda çekti

Lider Galatasaray’ın kazandığı haftada Fenerbahçe için de tek şeçenek vardı; o da kazanmak. Kadıköy’de Sarı-Lacivertli ekip Malatyaspor’u yenerek zirve yarışından kopmamak amacındaydı.

Kağıt üzerinde favori olan Fenerbahçe çok rahat bir galibiyet elde etti. Daha ilk 10 dakikada Ozan Tufan ve Giuliano ile 2-0’ı yakalayan Kanarya, Hasan Ali ile skoru perçinledi. Burada önemli olan nokta futbolculardaki hırs, istek ve arzuydu. Onlarda biliyordu ki, pazar günkü Galatasaray derbisi öncesi morale ihtiyaçları vardı. Fenerbahçe’nin attığı 3 golde hazırlanış bakımından güzeldi. Buradaki aktörler Valbuena ve Dirar oldukça etkiliydi. Giuliano da ilk yarının göze batan isimlerinin başında geliyordu. Konuk takım Malatyaspor ise ilk yarı iki net pozisyon buldu ancak kullanamadı. Fenerli oyuncuların pozisyon hatası yapması ve rakibi kaçırması defanstaki aksaklıkları gözler önüne serdi. Aykut Kocaman’ın ekibi diğer haftalara göre daha organize gözüktü. Rakibe çok alan bırakmadılar. Oyunun hakimi olabilmek için bayağı efor sarfettiler.

Kadrolar açıklandığında Soldado’nun ilk 11’de olması gecenin sürpriziydi. İspanyol golcü Soldado ilk yarıda gol atmasa da her pozisyonun içindeydi. İlk yarı 3-0 bitince zaten Fenerli futbolcular Galatasaray maçını düşünerek vites düşürdü, kontrollü oynadı bir nevi maçı idman havasına dönüştürdü. Rakip farkı ikiye indirdi ama güçleri bu kadardı. Kocaman sahaya Fernandao ve Janssen’i sürerek Galatasaray maçının belki de forvet hattını denedi.

Fener’de skor güzel ama defans sorunlu. Bu futbol Galatasaray derbisine yeter mi orası soru işareti.