Fenerbahçe istediğini aldı

İlginç bir maç izledik. Kasımpaşa oyuna iyi başladı. Baskı da kurdu, pozisyonlar da buldu. Ama her ne hikmetse ilk yarıda gol tamadı. Fenerbahçe ise iyi bir başlangıç yapamadı. Durgun görüntüler verdi. Pas hataları bir hayli fazlaydı. Özellikle Alper Potuk’un fazla pas hatası vardı. Şener ile sağ kanat akınlarını geliştirmek istediğini gördük. Ama ilk ilk yarıda bir var bir yoktu. Hasan Ali ise sol kanattan geliştirdiği bir atakta Josef de Souza’ya çıkardığı topu bu oyuncu golle sonuçlandırdı.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır’a gelecek olursak, Fenerbahçe’ye verilmesi gereken penaltıyı gözünün önünde olmasına rağmen pozisyon değerlendirmesini ele çarpma olarak nitelendirdi. Dolayısıyla Fenerbahçe’nin kazanması gereken bir penaltıyı yok etti.

İkinci yarıda Kasımpaşa’nın baskısı devam eder gözüktü. Öyle bir hal aldı ki maç, Fenerbahçe takım olarak kendi yarı alanına mahkum oldu. Her an Kasımpaşa’nın golü gelecek havası vardı. Sonra da lhan’ın gol vuruşunu Skrtel kendi kalesine tamamlayarak, ev sahibinin maçı eşitlemesine neden oldu. Şener ise sağ çaprazdan sert şutu ile ikinci Fener golünü kaydetti. Oyuna sonradan giren Valbuena ile Kanarya üçüncü golün sahibi olurken olağanüstü rahatlayan oldu. Janssen de son noktayı koydu.

Kasımpaşalı futbolculara bir serzenişte bulunmak istiyorum. Her zaman iyi futbol sergileyerek maç kazanamazsın. iyi futbolun sonucunda atacağın gollerle maçı taçlandıracaksın ki, kazanan olasın. Biz Fener’e iyi oynamadı diyoruz. Ama farklı kazandı. Artık böylesine zirve yarışına giren takımlar iyi futbol oynamak zorunda değiller. Atacağı gollerle kazanabiliyorsa o takım büyük takım denir. Aynen Fener’in olduğu gibi.