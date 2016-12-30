Fenerbahçe kendini kupaya adapte etmiş

Tribünler boş, goller doluydu. Ben Fenerbahçe’yi hayretler içinde izledim. Bu maça kadar Ziraat Türkiye Kupası’na şaşı bakan bir Fenerbahçe bekliyordum. Ama yanılmışım. Daha doğrusu Fenerbahçe beni yanılttı.

Menemen karşısında izlediğim Fenerbahçe, Ziratat Türkiye Kupası’na öylesine adapte olmuş ki gençlerden oluşmuş kadrosu ile yıldızlarını birleştiren Advocaat, farklı galibiyete imza atan oldu.

Hava koşulları kötü. Saha ve zemin ağır. Başlangıçta Caner ve Skrtel’in topa kontrolsüz vuruşları Fener’in kaçan golleri olarak kayıtlarımıza geçti. Fernandao’nun ilk Fener golü Sow’u anımsatacak cinstendi. Skrtel ile rastgele şans golü ile Fener gollerini ikiledi ilk yarıyı noktaladı.

İkinci devre ise Stoch, Menemen kalecisi Amir ile karşı karşıyı gol kaçırınca Fener’i bir golden mahrum bıraktı. Ardından gelen pozisyonda da Fernandao’nun top hakimiyetini kaybettiğini gördük, Salih’e gelen topun, bu fubolcunun şık vuruşunda Menemen kalesinin direği ile kucaklaşmasını izledik.

Maçın bu dakikalarında heyecan üst düzeye çıkarken Stoch ile kaçırılan golleri dizi dizi izledik. Caner’in gol pasını Fernandao üçüncü golle maçın adamı oldu. Yeni oyuna giden Samed ise 4. golle skoru çoğaltırken, Fernandao ile 5. Fener golü geldi. Fernandao bu maçta hat-trick yaparken Fener adına ise en skorer isim oldu. Stoch 1 değil 2 değil, 3 değil; sayılarını unuttuğum golleri kaçırırken 6. Fener golünün sahibi oldu. Gönül isterdi ki böylesine farklı kazanan bir Fener’i 12. adam tabir edilen taraftar grubunun hiç olmazsa yarısı izleyebilmiş olsaydı.

Bir parantez Advocaat’a açmak istiyorum. Genç futbolculara bu kadar şans veriyor olması gelecek Fener’in temeline sağlıklı bakıyor demektir. Hem Fener’i hem Advocaat’ı kutlamak isterim. Bütün yurdum insanına da yeni yılda başarı ve sağlıklar dilerim.