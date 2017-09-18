Fenerbahçe’de kıpırdanma var

Fenerbahçe ileriye dikine oynama isteğini geçmişteki maçlara göre olumlu gelişme olarak görüntü verirken, Janssen ile dakika 17’de golle buluştu. İlk yarının bitimine yakın sürede Emre Akbaba’yla Alanyaspor adına skoru eşitleyen gol geldi. İlk yarının uzatma dakikalarında Valbuena, arzulu, istekli, coşkulu futbolunun karşılığını attığı ikinci ve 4’üncü Fenerbahçe golleriyle taçlandıran oldu. Mathieu Valbuena sezon başından bu yana her maç üzerine koyarak gidiyor. İlk yarı bu golle sonuçlanırken ikinci yarı Janssen’in kazanılan penaltıda Fenerbahçe futbolundaki katkısı gol kadar önemliydi. Giuliano’nun ikinci yarıda atmış olduğu penaltı golüyle Fenerbahçe skoru üçledi. Efecan ise Alanyaspor adına kaçırdığı gol pozisyonuyla takımının farkı bire indirme şansını yok etti.

Fenerbahçe’nin yıllardır eleştirdiğim orta saha konusunu bu maçta aktivitesi olarak Josef de Souza ile Ozan Tufan’ın hücumda katkıları olduğu için olumlu buldum. Eğer sen büyük takımsan, hücumda çoğalarak, orta sahanın da desteğini alarak kenar ataklarla da üstünlük sağlamak zorundasın. Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında tam istediğimiz gibi olmasa bile bu tür girişimlerini olumlu karşılarım.

Savunma araya atılan rakip topların misafirciliğini oynarken, Neto’nun defans anlayışını Skrtel’i aratmayan hatta topu oyuna iyi sokan olarak gördüm. Beşiktaş arifesindeki bu kazançlı maç Fenerbahçeliler’e moral depolamış olsa bile bu futbolun yeterli olmayacağını da söylemek isterim. Ama kazanılan moralle futbola katkısının da olacağını varsayarsak zevkli ve keyifli bir Beşiktaş derbisi izleyeceğimizi müjdecisidir bu Alanyaspor galibiyeti.